Los problemas con el suministro eléctrico volvieron a generar complicaciones este martes por la tarde en Barrio Norte de La Plata. Vecinos reportaron interrupciones del servicio en la zona de 38 y 2 y calles aledañas.

La falta de energía también repercutió en el tránsito. Según los reportes, varios semáforos permanecían fuera de funcionamiento sobre Diagonal 74, desde calle 3 hasta Plaza Alsina, lo que generaba complicaciones para circular.

El nuevo episodio se suma a una seguidilla de interrupciones registradas en los últimos días en distintos sectores de la Ciudad y vuelve a poner el foco en los problemas de suministro que afectan a los vecinos de la zona.

El sábado pasado, desde minutos antes de las 12, un corte había afectado el sector comprendido entre avenida 7 y las calles 34 y 37, además de zonas cercanas. En aquella oportunidad, la interrupción también dejó sin funcionamiento semáforos y provocó desorden en distintas esquinas.

A eso se sumaron cortes en La Terminal durante la tarde del viernes, en ese caso vinculados a trabajos programados por Edelap, y otro episodio durante la noche del miércoles, que se extendió por aproximadamente tres horas y estuvo relacionado con problemas en cámaras subterráneas ubicadas en Diagonal 74 y calle 3.