Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Piden los vecinos

Basura acumulada: alerta por roedores en pleno corredor universitario

Estudiantes y vecinos denuncian el colapso de un contenedor de residuos en 47 entre 1 y 115, camino hacia las facultades de Exactas y Arquitectura.

Por Redacción

La suciedad no da tregua en una zona estratégica de La Plata. Vecinos y frentistas manifestaron su enfado ante la acumulación constante de deshechos en la arteria por la que miles de jóvenes transitan cada jornada para asistir a sus clases. "Todos los días es así en un corredor universitario donde tiran todos los residuos y hay roedores", expresaron indignados con foco en el riesgo sanitario que implica la presencia de plagas en un área de alto flujo peatonal.

El problema cobra mayor relevancia al tratarse de una "calle que va a Exactas y Arquitectura", dos de las unidades académicas más concurridas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Quienes circulan por el lugar advierten que la situación ocurre "ahora" mismo, exigiendo una rápida intervención de las autoridades municipales para desinfectar la zona, optimizar la frecuencia de recolección y evitar que el contenedor siga desbordándose a diario.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?