La suciedad no da tregua en una zona estratégica de La Plata. Vecinos y frentistas manifestaron su enfado ante la acumulación constante de deshechos en la arteria por la que miles de jóvenes transitan cada jornada para asistir a sus clases. "Todos los días es así en un corredor universitario donde tiran todos los residuos y hay roedores", expresaron indignados con foco en el riesgo sanitario que implica la presencia de plagas en un área de alto flujo peatonal.

El problema cobra mayor relevancia al tratarse de una "calle que va a Exactas y Arquitectura", dos de las unidades académicas más concurridas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Quienes circulan por el lugar advierten que la situación ocurre "ahora" mismo, exigiendo una rápida intervención de las autoridades municipales para desinfectar la zona, optimizar la frecuencia de recolección y evitar que el contenedor siga desbordándose a diario.