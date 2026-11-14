Ola de reclamos contra Edelap este sábado: los débitos indebidos, cortes, intermitencias y "arreglos precarios"

El escándalo de Edelap desatado esta semana por el débito indebido de montos que multiplican hasta diez veces el valor real de las facturas de la luz, continúa escalando en la medida que la empresa prolonga la devolución del dinero. Al respecto, este sábado algunos usuarios denunciaron que todavía no recibieron las devoluciones y la bronca iba en aumento a pesar de que días atrás la Distribuidora se comprometió a subsanar el error antes del fin de semana.

Los casos de cobros indebidos proceden a otro escándalo en torno a Edelap como fue el recordado apagón del 17 de agosto, cuando se incendió la subestación de Tolosa. En ese marco los vecinos pusieron el grito en el cielo una vez más, en esta ocasión por el pago de cifras exorbitantes en relación al servicio eléctrico.

Según coincidieron varios clientes de Edelap, los débitos aplicados multiplican hasta diez veces los montos a pagar en las facturas. Por caso, un frentista de 60 entre 28 y 29, Carlos Aguirre, contó este sábado que "me debitaron como 300 mil pesos de más". "Es una mentira porque ellos conocen bien el error y saben lo que tenían que haber cobrado y debitado. Hablé por teléfono con una representante y dijeron que iban a devolver el monto ayer. Hasta el día de hoy no devolvieron nada, es una vergüenza", manifestó el afectado.

Un vecino de Barrio Norte realizó el trámite para frenar el débito indebido y se encontró con una cifra que lo sorprendió: entre los próximos movimientos de su cuenta figuraban $936.458,83, cuando el total de su factura era de $93.645,88.

La misma situación le permitió advertir que su suegro también estaba en riesgo de sufrir un cobro excesivo. En su caso, entre los débitos pendientes aparecía un importe de $678.466,43, diez veces más que los $67.846,64 que debía abonar por el servicio.

Pero no todos recibieron el aviso a tiempo o pudieron estar atentos a los mensajes de la empresa. Así, algunos usuarios terminaron con importantes sumas descontadas de sus cuentas bancarias.

“Yo soy una de las damnificadas por el débito automático de Edelap. El monto fue de $321.703 cuando la factura era de $32.310”, relató una frentista afectada a este diario. La mujer contó, además, que intentó conseguir una respuesta de la distribuidora, pero no logró ser atendida y obtuvo un turno recién para la próxima semana.

Desde Edelap confirmaron que el error alcanzó a 555 usuarios, una cifra que representa el 0,14% del total de clientes de la compañía. Frente a los reclamos, aseguraron que realizaron las gestiones correspondientes ante las entidades bancarias para revertir los cobros.

Según informaron, la devolución del dinero se concretaría entre el jueves y el viernes. El reintegro se realizaría de manera automática en las mismas cuentas bancarias desde las que se efectuaron los débitos, sin que los damnificados tuvieran que iniciar ningún trámite adicional.

Denuncia en marcha

Por otro lado, se convocó para esta tarde a una reunión en Tolosa a fin de poner el problema de la falta de resarcimientos de Edelap por el apagón de agosto que en muchos casos superó las 48 horas. En cónclave vecinal apunta a brindar información y avanzar en una demanda colectiva.

"Estimados vecinos, este sábado 14 de noviembre realizaremos una reunión para explicar los detalles y lineamientos de la demanda que iniciaremos contra Edelap", versa el texto difundido. El punto se encuentro será el Club Corazones de Tolosa, en 4 entre 521 y 522, a las 15 horas. Para facilitar consultas, solicitaron a la comunidad presentarse con DNI y una factura del servicio.

Más cortes de luz

Mientras tanto, los cortes de energía eléctrica volvieron a generar complicaciones este sábado en Barrio Norte de La Plata. Desde minutos antes de las 12, vecinos de la zona comprendida entre avenida 7 y las calles 34 y 37, además de sectores aledaños, se vieron afectados por una nueva interrupción del suministro.

La falta de energía también repercutió en el funcionamiento de los semáforos, lo que generó complicaciones en el tránsito y escenas de desorden en las esquinas, tal como muestran las imágenes enviadas por vecinos.

Una situación de faltante de energía también padecía usuarios de San Carlos, precisamente en las adyacencias de 42 y 144. "Hace dos días que tenemos problemas con la luz. Se corta y no vuelve. Edelap todavía no vino a solucionar este problema que se estira mientras sube la temperatura", dijo una mujer.

No son los únicos episodio registrado en las últimas horas. Ayer por la tarde, también hubo cortes de luz en la zona de La Terminal, aunque en ese caso Edelap había informado previamente que se realizarían interrupciones vinculadas a trabajos y obras en la red eléctrica.

A su vez, durante la noche del miércoles, otro corte afectó a distintos sectores durante aproximadamente tres horas. En aquella oportunidad, el inconveniente estuvo relacionado con problemas en las cámaras subterráneas ubicadas en Diagonal 74 y calle 3.

Intermitencias

Eduardo Pazos, vecino de 525 número 1877, reportó en el mediodía de este sábado que "desde las 7 de la mañana ya tuvimos 14 cortes de suministro eléctrico".

En ese marco, consignó que "Edelap no da respuestas a los reclamos realizados y él problema persiste". "Es un sábado para el olvido", remarcó.

Reparaciones precarias

Una vecina de City Bell, Amalia, titular del NIS353451901, sentenció que "Edelap es un desastre". "Todo el año reclamando por la tapa del medidor de mi casa y colocaron una tapa de plástico que encaja sin nada que sostenga la parte de abajo, mientras que arriba le ponen un tornillo de plástico que no sirve porque es corto y no brinda sostén", detalló.

La mujer precisó que la tapa que colocaron se sale y los vándalos la sacarán rápido porque no tiene sostén". "Todo el año llamando para que la arreglen y vienen, colocan tapas rotas. Cada vez peor Edelap", expresó una jubilada que padece la problemática.