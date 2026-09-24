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FIESTA PROVINCIAL DEL INMIGRANTE

Berisso: fin de semana a pura danza

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Por Redacción

La 49° Fiesta Provincial del Inmigrante continúa este fin de semana en Berisso con el cronograma de danzas de las distintas colectividades que forman parte de la celebración. Las actividades se desarrollarán en la Carpa del Inmigrante, con entrada libre, y también podrán seguirse a través de una transmisión en vivo por YouTube.

El sábado 26, las presentaciones comenzarán a las 13 con Belarús y continuarán durante toda la jornada con Albania, Portugal, Lituania, Armenia, Eslovaquia, Paraguay, Perú, Yugoslavia, Alemania y Países Árabes. A las 18 se realizará además la presentación de los representantes culturales. Por la tarde y noche será el turno de Grecia, Israel, España, Francia, Irlanda, Bulgaria, Italia, Ucrania, Polonia y Croacia.

El domingo 27, en tanto, la actividad comenzará a las 13 con Armenia y seguirá con Grecia, Lituania, Perú, Alemania, Croacia, Eslovaquia, Irlanda y Belarús. Desde las 18.05 se presentarán Bulgaria, Italia, Yugoslavia, Polonia, España, Albania, Paraguay, Países Árabes y Ucrania, con la última presentación prevista para las 22.25.

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