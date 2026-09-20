Berisso proyecta recuperar su perfil industrial de la mano del Puerto y el nuevo frigorífico, según Cagliardi

Entre la reactivación del Puerto y la construcción de un nuevo frigorífico, la economía de Berisso busca recuperar el perfil industrial que la caracterizó durante la primera mitad del siglo XX, según el intendente Fabián Cagliardi. Este proceso de reconversión combina la puesta en valor de la terminal portuaria con la llegada de emprendimientos de última generación al histórico predio del exfrigorífico Swift, donde desde la gestión municipal proyectan la creación de más de 1.700 empleos directos.

“Cuando nos tocó llegar acá a Berisso, el puerto realmente estaba dormido y no funcionaba. Empezamos a trabajar para sacarlo adelante. Ese puerto tenía una terminal de contenedores (lo que es TecPlata) y para nosotros es importante porque son muchos puestos de trabajo que puede generar si esto sigue funcionando. Antes movía 40 contenedores por mes”, recordó el jefe comunal a EL DIA.

La incorporación de alianzas estratégicas con empresas navieras globales modificó el volumen de carga. “Empezamos a trabajar en conjunto con la gente de TecPlata y esto hizo que hoy tengamos dos líneas de carga que llegan a Berisso. Evergreen es una y One (Ocean Network Express) es la otra. Pudimos cerrar con el río Paraná otra línea, ahora cerró TecPlata también el cruce con Uruguay. Todo eso empezó a tener una inercia y hoy estamos moviendo 850 contenedores por semana”, detalló.

Pese al avance, la meta del municipio apunta a consolidar un flujo operativo superior: “Queremos mover 750 contenedores por día. Para nosotros es importante porque costó mucho al principio. Tuvimos que esperar que las empresas empiecen a llegar acá y que la gente que exportaba desde la Argentina tome esta terminal como una importante para salir. Hoy estamos en ese camino y cada día crecemos mucho más rápido”.

Acceso y flujo logístico

Cagliardi advirtió que el salto operativo del puerto y las terminales requiere completar obras clave de infraestructura vial para mejorar los accesos al tránsito pesado: “Nos falta la conectividad que tiene que ver con la autopista La Plata-Buenos Aires que llega a 128 y 60. Estamos colapsando lo que es 122 y la salida de Berisso. Nosotros nos preparamos para eso haciendo la doble entrada que tenía Berisso de hormigón por el tránsito pesado que iba a tener la ciudad”.

“Se hizo una calle de entrada directa al puerto, la calle 3, y todo eso va dando un ordenamiento vehicular importante. Si TecPlata funcionara como realmente quisiéramos, se crearían 1.400 puestos de trabajo directos, además del impacto indirecto en camiones, comercios y servicios”, indicó.

Por su parte, la recuperación de terrenos industriales en desuso comenzó a materializarse en Berisso. “En el exfrigorífico Swift teníamos muchos lugares ociosos y después de un juicio que ganó el municipio, pudimos recuperar esos espacios e instalar empresas. Ya llevamos instaladas más de 161 PyMEs entre el frigorífico y el parque industrial”, sostuvo Cagliardi a este medio.

Para impulsar la contratación local, la comuna instrumentó programas de incentivo fiscal e integración al RIGI Provincial: “Acompañamos a las empresas con habilitaciones y programas donde, si contratan personal de nuestra oficina de empleo, les pagamos durante seis meses los aportes, los seguros y cuatro horas de trabajo. Después de los seis meses, les pagamos durante un año los aportes”.

Inversión cárnica y empleo

El proyecto industrial se completa con la edificación de la planta TCB. “En la parte que demolimos del exfrigorífico Swift se está instalando un nuevo frigorífico con una inversión privada junto con la Provincia. Con esta inversión se van a crear 300 puestos de trabajo”, precisó el jefe comunal.

La planta contará con capacidad para 2.500 cabezas por semana, seis cámaras de frío y proyección exportadora directas desde TecPlata. “Será un frigorífico de alta generación, ecológico y va a estar terminado para fines de 2027. Volver a nuestras raíces es importantísimo para recuperar aquel Berisso pujante”, remarcó.

Con la mirada puesta en los próximos años, Cagliardi enfatizó que este proceso de expansión marca el inicio de una etapa histórica de transformación para Berisso. Según el intendente, el municipio recuperará definitivamente su centralidad productiva, lo que permitirá generar puestos de trabajo locales, revalorizar el perfil de la ciudad y devolverle al vecino la certeza de vivir en un distrito en pleno crecimiento y con proyección de futuro.