La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) inauguró el edificio “Arte y Memoria”, una nueva sede del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” en Berisso. El establecimiento funcionará en el predio del Campo 6 de Agosto y permitirá ampliar la propuesta educativa de la Universidad con un secundario de orientación artística que proyecta recibir a sus primeros estudiantes en 2028.

La nueva sede está ubicada en la calle 129 entre 5 y 5 bis, en un sector donde la Universidad viene desarrollando distintas iniciativas educativas, habitacionales y de integración comunitaria. La incorporación del Bachillerato forma parte de una política de regionalización que busca acercar las propuestas académicas a distintos barrios y localidades de la región.

El edificio tendrá una superficie cubierta de 580 metros cuadrados y otros 105 metros cuadrados semicubiertos. Cuenta con cuatro aulas con capacidad aproximada para 40 personas cada una, oficinas administrativas, patios y un salón de usos múltiples que podrá utilizarse para diferentes actividades.

Además de su función educativa, el espacio será sede de conciertos, exposiciones, muestras y charlas durante 2027, con el objetivo de que los vecinos de Berisso conozcan el funcionamiento del Bachillerato y puedan interiorizarse sobre la propuesta antes de la llegada de los primeros alumnos, prevista para 2028.

Durante la inauguración también se presentó la Orquesta Juvenil del Bachillerato de Bellas Artes, que interpretó obras de Mozart, Astor Piazzolla y Rosita Melo.

Destacaron la importancia de extender la presencia universitaria en la región y señaló que la llegada del colegio a Berisso tiene una relevancia particular para sectores periféricos de La Plata y de la propia ciudad, donde muchas veces las oportunidades educativas no llegan con la misma facilidad.

La iniciativa también se vincula con el crecimiento del predio del Campo 6 de Agosto, donde funcionan el Albergue Universitario, la Escuela de Oficios, el CIDEPs y otros espacios destinados a la comunidad universitaria. La intención es que el nuevo Bachillerato pueda articular actividades y experiencias con esas instituciones.

Más de siete décadas de historia

El Bachillerato de Bellas Artes es uno de los cinco colegios de pregrado de la UNLP y tiene una trayectoria que se remonta a 1949, cuando comenzó a funcionar un Ciclo Básico dentro del área de extensión de la Universidad. En 1956 se formalizó su creación como establecimiento secundario especializado en educación artística.

A lo largo de su historia desarrolló una propuesta educativa basada en la formación humanística, científica y artística, con especial atención a la experimentación y la producción estética. Su primer plan de estudios, aprobado en 1959, contemplaba las orientaciones de Dibujo Técnico, Dibujo Artístico y Música.

La institución lleva el nombre de Francisco Américo De Santo desde 1978 y, durante décadas, desarrolló sus actividades en distintos espacios hasta contar con una sede propia adaptada a sus necesidades.

La llegada del Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP se suma a una historia de formación artística que la ciudad de Berisso construyó durante décadas. La Escuela de Arte local tuvo su origen en 1971, a partir de la iniciativa de un grupo de profesores que identificó el potencial artístico de sus alumnos.

Su inauguración oficial se realizó el 23 de mayo de 1973, en los altos de la entonces EGB N.º 2. Años después, el 17 de abril de 1989, se estrenó su edificio actual, proyectado por el arquitecto berissense Bogdan Zabiuk.

En 2013 se inauguró el edificio “Noche de los Lápices”, ubicado en la manzana del ex Distrito Militar, en calle 10 entre diagonal 78 y 63.