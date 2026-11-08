"Bienvenido": el mensaje en La Plata para la visita del Papa León XIV

El Municipio instaló retratos de gran tamaño en las fachadas del Pasaje Dardo Rocha y del Palacio Comunal como gesto de bienvenida. El Sumo Pontífice iniciará su gira por el país este domingo por la tarde.

La Ciudad decidió sumarse a los homenajes por el desembarco del papa León XIV en la Argentina mediante una serie de intervenciones visuales en sus espacios públicos más representativos. Como parte de los preparativos para la histórica gira apostólica prevista a partir de este domingo, las autoridades locales dispusieron el montaje de estructuras gráficas de gran escala para honrar al líder de la Iglesia Católica.

Los vecinos ya pueden observar las figuras en el frente del Pasaje Dardo Rocha, con imágenes del Papa acompañadas por las banderas con los tonos amarillos y blancos característicos del Estado Vaticano. Al igual que en el edificio ubicado en 7 y 50, una figura idéntica luce en la fachada del Palacio Municipal.

La agenda del Papa en Argentina, día por día

Domingo 8 de noviembre

- 16.30: arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

- 17.00: homenaje al general San Martín en el monumento de la plaza homónima.

- 17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

- 17.50: reunión con el presidente Javier Milei.

- 18.30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

- 9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para encontrarse con el personal y las personas asistidas.

- 11.30: misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

- 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

- 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

- 18.45: celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

- 19.45: cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

- 7.30: vuelo hacia Córdoba.

- 9.00: llegada al Aeropuerto Ambrosio Taravella.

- 10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

- 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

- 16.55: partida del vuelo de regreso a Buenos Aires.

- 18.10: llegada a la capital argentina.

- 20.15: vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre

- 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto.

- 10.00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

- 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

- 14.00: partida hacia Lima.