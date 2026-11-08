La Plata se sumó de manera emotiva al recibimiento del Papa León XIV en el territorio argentino. Minutos después de confirmarse el aterizaje del avión papal en el país, el campanario de la Catedral comenzó a sonar con fuerza, haciendo eco del histórico acontecimiento y conmoviendo a los vecinos que se acercaron a Plaza Moreno.

El sonido festivo de los bronces del principal templo platense marcó el inicio de las celebraciones locales en honor al Sumo Pontífice que se quedará en Argentina hasta el miércoles 11 de noviembre.

La iniciativa, coordinada por las autoridades eclesiásticas de la Arquidiócesis de La Plata, se replicó en forma simultánea en diversas parroquias de la región capital, transformando la tarde dominical en una verdadera fiesta comunitaria.

A medida que el repique de las campanas retumbaba desde las imponentes torres del templo neogótico, decenas de personas se concentraron en las escalinatas de la Catedral y en el centro de Plaza Moreno para registrar el momento con sus teléfonos celulares y compartir la emoción colectiva.

Cabe señalar que el Municipio instaló retratos de gran tamaño en las fachadas del Pasaje Dardo Rocha y del Palacio Comunal como gesto de bienvenida. El Sumo Pontífice inicia su gira por el país este domingo por la tarde.

El jefe comunal, Julio Alak, escribió en las redes: "La Argentina recibe con alegría y esperanza al Papa León XIV. Su visita es una oportunidad para fortalecer los valores de la fraternidad, la solidaridad y la justicia social".

"Como continuador de la doctrina social de la Iglesia, inspirada en la encíclica Rerum Novarum de León XIII y renovada por el papa Francisco en Fratelli tutti, confiamos en que su pontificado siga profundizando el compromiso con la dignidad humana, la cultura del encuentro y los más necesitados. ¡Bienvenido, Santo Padre!", cerró.

La Ciudad decidió sumarse a los homenajes por el desembarco del papa León XIV en la Argentina mediante una serie de intervenciones visuales en sus espacios públicos más representativos. Como parte de los preparativos para la histórica gira apostólica prevista a partir de este domingo, las autoridades locales dispusieron el montaje de estructuras gráficas de gran escala para honrar al líder de la Iglesia Católica.

Los vecinos ya pueden observar las figuras en el frente del Pasaje Dardo Rocha, con imágenes del Papa acompañadas por las banderas con los tonos amarillos y blancos característicos del Estado Vaticano. Al igual que en el edificio ubicado en 7 y 50, una figura idéntica luce en la fachada del Palacio Municipal.

La agenda del Papa en Argentina, día por día

Domingo 8 de noviembre

- 16.30: arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

- 17.00: homenaje al general San Martín en el monumento de la plaza homónima.

- 17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

- 17.50: reunión con el presidente Javier Milei.

- 18.30: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Lunes 9 de noviembre

- 9.15: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para encontrarse con el personal y las personas asistidas.

- 11.30: misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

- 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero.

- 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

- 18.45: celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

- 19.45: cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Martes 10 de noviembre

- 7.30: vuelo hacia Córdoba.

- 9.00: llegada al Aeropuerto Ambrosio Taravella.

- 10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

- 15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

- 16.55: partida del vuelo de regreso a Buenos Aires.

- 18.10: llegada a la capital argentina.

- 20.15: vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre

- 8.00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto.

- 10.00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

- 13.30: ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

- 14.00: partida hacia Lima.