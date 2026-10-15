Bloqueo atmosférico, el fenómeno detrás de esta primavera gris

El cielo de La Plata parece haberse olvidado del sol. Los vecinos ya perdieron la cuenta de las jornadas grises y lluviosas que se acumulan en plena primavera, una postal más parecida al otoño o incluso al invierno. Según el pronóstico, las condiciones inestables se mantendrían al menos hasta el fin de semana, cuando podría asomar el sol y dar un respiro después de varios días de nubosidad.

Detrás de este escenario gris se encuentra un fenómeno meteorológico conocido como bloqueo atmosférico, una configuración que altera la circulación habitual de los sistemas de presión y dificulta los cambios en las condiciones del tiempo. Su persistencia puede hacer que las nubes y las lluvias se extiendan durante varios días, sin que las mejoras temporarias se traduzcan en una apertura definitiva del cielo.

La continuidad de la nubosidad y las precipitaciones responde a la presencia de un sistema de altas presiones sobre el Atlántico Sur, combinado con áreas de baja presión frente al Río de la Plata. Esta configuración dificulta el avance habitual de los frentes y favorece la llegada de aire húmedo desde el este hacia el continente.

A su vez, la presencia de bajas presiones en niveles medios de la atmósfera contribuye a sostener las condiciones de cielo cubierto y lluvias intermitentes. De esta manera, se encadenan jornadas grises, con períodos de precipitaciones y mejorías pasajeras que no necesariamente anticipan un cambio duradero.

Cómo sigue el tiempo

Para este jueves se espera otra jornada gris en La Plata, con probabilidad de lluvias y temperaturas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 17°C de máxima. Lejos de una mejora, el pronóstico anticipa condiciones similares para el viernes, aunque con un descenso de un grado en la temperatura mínima.

El panorama comenzará a cambiar el sábado, cuando se espera que cesen las lluvias. Sin embargo, habrá que esperar hasta el domingo para volver a ver el sol en el cielo platense.