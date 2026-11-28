En épocas donde los vínculos están atravesados por la digitalidad, las pantallas y los algoritmos, hubo un momento sin redes sociales ni apps de citas en el que la única manera de vincularse con otros era en los boliches. Eran personas en busca de encuentros, comunidad y amor.

En términos históricos podríamos decir que el primer boliche gay fue donde esa soledad del gay-lesbo de sentirse distinto finalmente se apagaba. La época de las razias policiales ya era algo viejo, pero en los más grandes era un trauma que persistía en su memoria y repetían que siempre había que tener el documento encima, una advertencia que le trasladaban a los más jóvenes.

El boliche era un lugar para los valientes que buscaban encuentros con pares y para quienes tenían la misma forma de amar: un lugar sagrado o la cita esperada de cada viernes, sábado y víspera de feriado.

Hacia los años 2000, en la era previa a la masificación de Facebook, Instagram o WhatsApp, la ciudad conoció una primera ventana digital con La Plata Vive, un histórico sitio web y chat comunitario muy popular que se asomaba como un incipiente punto de encuentro local. A nivel nacional y en Buenos Aires, ese universo virtual se movía en las salas temáticas de UOL, Sion o Terra, con el ritual de intercambiar correos electrónicos para pasar luego al MSN Messenger. Sin embargo, más allá de los teclados y las pantallas, la verdadera magia y las historias de amor seguían latiendo en los boliches: nacían con el cruce de miradas en la penumbra, el rastro de un perfume en la pista o el impacto instantáneo de ver a alguien que te shockeaba y te gustaba.

Coordenadas, códigos y el secreto compartido

Era una época que implicaba tiempo, búsqueda, códigos, vencer la vergüenza al qué dirán y animarse a ir a un lugar que para la mirada ajena era un antro de perdición, del mal, donde supuestamente ocurrían cosas con personas de poca moral y promiscuidad. Esos boliches eran el lugar de encuentro de platenses y también de aquellos que venían del interior a estudiar a la Universidad Nacional de La Plata y de pronto se "enteraban" de que el otro, esa persona del mismo pueblo, estaba en la misma. Esa promesa de "no cuentes nada en la facu" era un código inquebrantable para los que habitaban esos espacios.

De la memoria de dos históricos bolicheros platenses surgen los siguientes lugares:

La historia de la noche platense también tiene como protagonistas a Daniel Bebilacqua y Guillermo “Willy” Zingoni, dos nombres que dejaron su huella en el circuito de boliches de la ciudad. A veces rivales y otras veces aliados, impulsaron espacios de encuentro para quienes buscaban vivir su identidad y su forma de amar lejos de los prejuicios.

Aquellos años estuvieron marcados por una intensa vida nocturna, con locales que hicieron época, como Ossio, Kitapenas, Pedro Telmo, Siddharta, Kaiser, El Teatro, Braders, El Cafetal, Gringo, La Placita, El Garage, Amsterdam, Los Naranjos, La Ley y Metrópolis, entre tantos otros.

Pero también hubo momentos de conflicto que llevaron a los empresarios de la noche a dejar de lado sus diferencias. Primero llegaron las restricciones horarias impulsadas durante la gobernación de Eduardo Duhalde, en 1996, y años después, en 2009, el debate por la denominada ley “anti-nocturnidad” volvió a poner al sector en alerta. Como reflejó EL DIA en aquel momento, los propietarios de distintas discotecas platenses se organizaron para rechazar los nuevos límites horarios, preocupados por el impacto económico, el cierre de locales y la pérdida de puestos de trabajo. Una batalla que también forma parte de la memoria de la noche de La Plata.

Los espacios que marcaron la historia de la comunidad LGBTIQ+ en La Plata

1992 - 1994: Groucho — Calle 8 esquina 61

1994 - 1996: Onda — Calle 34 entre 7 y 8

1995 - 1996: Bandido — Calle 10 entre 59 y 60

1996: (Sin nombre) — Calle 526 y Distribuidor

1996 - 2000: Back — Calle 53 esquina 5

1997 - 1999: Club 51 — Calle 51 entre 4 y 5

2000 - 2002: Deeper — Av. 13 entre 33 y 34

2001: Oh la la — Calle 65 y Diag. 74

2001 - 2002: Moloko — Calle 12 esquina 41

2001 - 2002: Speed — Av. 44 entre 22 y 23

2002: Kaos — Calle 120 esquina 35

2002: Búnker — Av. 1 y Calle 65

2002: The House — Calle 36 entre 36 y 38

2002 - 2003: Zona Zen — Calle 49 entre 4 y 5

2002 - 2004: Eco Bar — Calle 5 entre 49 y 50

2004 - 2013: Juana — Av. 44 entre 10 y 11

2006 - 2007: Yulo Disco Bar — Calle 5 entre 49 y 50

2012 - 2016: Yumy — Fiesta itinerante en diversos lugares

2013 - 2015: Antino — Av. 60 y Calle 9

2013 - 2022: Hogans — Calle 45 entre 8 y 9

2022 - 2025: Alaska — Calle 10 entre 49 y 50

Espacios de arte, transformismo y el brillo de la pista

Fueron muchos los artistas que fueron a cantar, actuar o hacer presencias esporádicas bajando generalmente desde Buenos Aires. En la recordada pista de Deeper (Avenida 13 entre 33 y 34) brilló en su momento Flor de la V —anunciada en las invitaciones de la época como Florencia de la Vega—. Pero si hablamos de un show fijo que estaba siempre y marcó a fuego la escena local, ese nombre es Las Abbas.

Las Abbas, el dúo pionero del transformismo platense formado por Javier Cardini y Julio Piteck, irrumpió a mediados de los noventa en el circuito under y explotó en los 2000. En plena crisis social y cacerolazos, su propuesta de vestuarios brillantes, caracterizaciones de divas y un humor ácido e improvisado ofreció un refugio único. Lo que nació para un fiel público gay terminó extendiéndose a toda la ciudad, abriendo camino a nuevas generaciones de artistas hasta el parate de la pandemia.

Las Abbas en Moloko

Memoria y pertenencia: los "tarjeteros" y los pases de mano en mano

Para las chicas platenses era muy común ir a 8 y 48 a ver al tarjetero fachero y lindo de "Metro" —como se le decía al conocido boliche Metropolis de La Plata— para conseguir un free pass.

En el mundo gay eso no pasaba; los tarjeteros no existían para ese ambiente. La distribución se daba únicamente entre amigos, conocidos y en negocios donde "estaba todo bien", funcionando como una red de complicidad y reserva.

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Deeper

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Flor de la V en La Plata

Para las nuevas generaciones, que crecieron a un toque de pantalla de distancia y con la libertad de mostrarse en redes sin esconderse, esta historia puede sonar a un pasado lejano y casi analógico. Sin embargo, en cada match de hoy habita la memoria de quienes tuvieron que desafiar el qué dirán, vencer el miedo y salir a la calle a buscar un espacio donde no sentirse solos. Esos boliches no eran solo pistas de baile: eran trincas de resistencia, templos de libertad y el lugar donde muchos aprendieron a abrazar su verdadera identidad. Recordarlos es honrar a quienes abrieron el camino para que amar hoy sea un derecho conquistado a plena luz del día.