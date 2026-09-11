Bomberos de la Región se suman al reclamo de un fondo de $60 mil millones

Las sirenas de los cuarteles de Bomberos Voluntarios se hicieron escuchar este jueves por la mañana en distintos puntos del país, en el marco de un “sirenazo” nacional convocado por el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. En nuestra región, la medida tuvo su réplica en los cuarteles de El Peligro, Arturo Seguí, Berisso y Ensenada.

La jornada tuvo como objetivo visibilizar una serie de reclamos económicos y normativos que, según plantearon desde el sector, afectan el funcionamiento y la capacidad operativa de las asociaciones. El principal pedido está relacionado con la transferencia de fondos establecidos por la Ley Nacional 25.054: los bomberos denuncian que permanecen pendientes de ejecución y distribución más de $59.330 millones correspondientes al ejercicio 2025 y períodos anteriores.

Desde uno de los cuarteles locales se indicó que esos fondos salen de las retenciones del 0.5 por mil en las pólizas de seguros. “Ese dinero se recaudó y no se traspasó. Lo grave es que el dinero no está en la cuenta de los bomberos”, indicó un directivo del cuartel de Berisso.

El reclamo también contempla el reconocimiento de los servicios que los voluntarios prestan en rutas concesionadas, la aplicación integral de la Ley de Fortalecimiento 27.629 y mayores facilidades para concretar pagos al exterior destinados a la compra de vehículos de emergencia. Desde el sistema remarcaron que se trata de recursos para sostener a los cuarteles. Así, el bache complica la adquisición de equipos o repuestos para autobombas, por ejemplo.

Pese a la protesta, las guardias permanecieron activas, se aclaró desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Actualmente, el sistema reúne en el país a más de 1.000 asociaciones y más de 52.000 bomberos y bomberas voluntarios.