La bonificación especial que recibieron los damnificados por el apagón del 17 de agosto dejó gusto a poco entre los usuarios de Edelap. Tras el incendio en la Estación Transformadora Tolosa (ubicada en 9 entre 527 y 528), algunos sectores de la Ciudad llegaron a permanecer hasta cuatro días sin suministro eléctrico. Por ese motivo, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba) ordenó una compensación económica para los afectados.

Sin embargo, en muchos casos el monto acreditado estuvo lejos de cubrir los gastos que las familias tuvieron que afrontar durante los días sin servicio. Mónica, una vecina de Barrio Norte que estuvo un día y medio sin luz, recibió una bonificación de apenas $1.700.

Una familia de Barrio Hipódromo, que pasó toda la jornada del 17 de agosto sin suministro, obtuvo un reintegro de $3.247. Los montos generaron malestar entre los usuarios, que consideran que la compensación no guarda relación con los perjuicios ocasionados por el apagón.

La bonificación dispuesta por el Oceba establecía un descuento del 20% sobre los conceptos eléctricos (energía y VAD), sin impuestos, facturados por cada 24 horas sin suministro, contabilizadas a partir de las 2:30 de la madrugada del lunes 17 de agosto.

Además, para los casos en los que la interrupción del servicio hubiera sido mayor o menor a ese período, la compensación debía calcularse en un 0,8% por cada hora sin luz, hasta la normalización del suministro.

No obstante, el impacto de la medida fue dispar y, en los hogares que durante septiembre registraron un consumo bajo, el reintegro casi no se sintió.

Laura, vecina de Tolosa, recibió $11.692, pese a que su familia estuvo entre cuatro y cinco días sin electricidad.

“Ni para los lácteos que perdimos nos alcanzó con eso. Fuimos de los que más días de corte tuvimos, fueron como cuatro o cinco días. Un desastre”, expresó.

“Es cierto que justo ese mes que devolvieron no consumimos tanto, pero igual parece joda. Estuvimos cinco días corridos sin luz”, agregó.

El descontento en Tolosa ya se había manifestado desde el anuncio de la bonificación. Por eso, la Asamblea Vecinal presentó un pedido ante el Oceba y la Defensoría del Pueblo de la Provincia para que el beneficio se extendiera durante seis meses. Sin embargo, el planteo no tuvo respuesta favorable.

demanda colectiva

En ese contexto, la semana pasada vecinos de Tolosa y Ringuelet se reunieron en el Club Corazones Unidos, ubicado en 4 entre 521 y 522, donde comenzaron a organizar una demanda colectiva contra Edelap por los daños que, según sostienen, no fueron cubiertos por las bonificaciones.

El incendio del 17 de agosto que dejó fuera de servicio a la Estación Transformadora Tolosa, en el momento de mayor afectación, tuvo más de 61.521 usuarios sin luz.

Más cortes de luz

Los cortes de luz se hicieron sentir una vez más. Esta vez afectaron principalmente a vecinos de La Loma, que durante la tarde de ayer sufrieron interrupciones reiteradas del servicio.

Uno de los reclamos llegó desde 29 entre 41 y 42, donde René contó que el corte comenzó durante la tarde. Aunque la luz regresó a los pocos minutos, volvió a interrumpirse. “Ahora sí, volvió, están de joda los muchachos”, ironizó el vecino al comunicar que el servicio se había restituido.

Una situación similar se registró en 40 entre 25 y 26, donde los usuarios denunciaron que Edelap no había informado previamente sobre el corte. Lo mismo ocurrió en 41 entre 27 y 28.

Este diario consultó a Edelap sobre los motivos de las interrupciones, pero al cierre de esta edición la distribuidora todavía no había respondido.

Por otro lado, en Tolosa, un corte programado terminó prolongándose mucho más de lo previsto y dejó a los vecinos de la zona de 524 bis y 14 sin electricidad durante al menos diez horas.

La interrupción comenzó alrededor de las 8 y de acuerdo con la información que habían recibido debía restablecerse a las 16.30.

Cerca de las 19 seguían sin suministro. Los vecinos aseguraron que intentaron comunicarse con Edelap para conocer los motivos de la demora, pero no consiguieron una respuesta.