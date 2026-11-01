Brasil 2027: casi todo vendido y otro verano con destino al exterior

Con las vacaciones de verano cada vez más cerca, los destinos más buscados comienzan a quedarse sin disponibilidad. Entre las opciones que picaron en punta entre los platenses, Brasil se mantiene como uno de los grandes atractivos. Entre las razones están los precios y una forma de explicarlo que se repite en estos días: viajar a sus playas puede costar lo mismo que vacacionar en la Costa o en el sur argentino. A esta alternativa se suman los cruceros que van a la costa brasileña.

En las agencias de la Ciudad sostienen que la demanda comenzó a activarse en septiembre. “Hace dos meses que está a full. Hay muchas consultas y los viajes se concretan. Está bastante activo el movimiento para el verano”, explicó Tatiana Aguilar, agente de viajes de una de las principales plataformas de turismo del país, con sucursal en 5 y 53.

En este local, los destinos al exterior concentran el mayor interés. Brasil se ubica entre los más requeridas, con propuestas para Río de Janeiro, Búzios y Arraial do Cabo. Una semana para una familia de tres o cuatro personas cuesta desde 2.800 dólares (poco más de 4 millones de pesos), según la categoría del alojamiento. El paquete incluye los pasajes aéreos, los traslados y el hotel con desayuno.

Uno de las cuestiones que impulsan la demanda son los precios, que en muchos casos compiten con los destinos nacionales. Entre el dólar planchado en el país y un real que se movió a la baja en las elecciones recientes, la comparación ayuda a al exterior y a Brasil en particular,

“Muchas veces, vacacionar en Brasil es más económico que en la Costa Atlántica o cuesta lo mismo que viajar a la Patagonia”, explicó Aguilar. Mientras que una semana en Brasil parte de unos $4 millones para tres o cuatro pasajeros, un paquete de siete días a Bariloche ronda los $3.500.000.

Entre las opciones nacionales, Bariloche y San Martín de los Andes encabezan las preferencias para los meses de verano. Ambos destinos tienen valores similares.

También se destaca el Caribe, aunque con tarifas más elevadas. Punta Cana y Bayahíbe, en República Dominicana, son los lugares que más se cotizan, aunque también hay consultas por Aruba, Curazao, Cancún, en México, y Panamá. Para viajar a Punta Cana del 17 al 24 de enero, por ejemplo, el precio ronda los 2 mil dólares por persona (varía según el destino y la categoría del alojamiento).

Los cruceros hacia Brasil también están entre lo elegido por los platenses. “Para enero ya está casi todo vendido”, aseguró Carolina Elena, de la agencia de viajes de 49 entre 3 y 4.

La travesía dura nueve noches e incluyen escalas en Río de Janeiro, Búzios, Ilhabela y Camboriú, entre otros destinos. Quienes reservaron con anticipación pagaron alrededor de 3 mil dólares (unos $4,5 millones) por una cabina con balcón para dos pasajeros. En cambio, los pocos lugares que quedan para enero, hoy cuestan casi 3.500 dólares (unos $5 millones) por una cabina interna (la más económica).

También destacó sus ventajas frente a otros destinos. “Un crucero puede costar menos que ir a Brasil”, avisó Elena, en referencia a que la opción incluye pensión completa. También advirtió que una estadía de siete noches en Bariloche o San Martín de los Andes, con desayuno, puede tener un costo similar al de unas vacaciones en Brasil o a bordo de un barco.

Sebastián Romero, representante de otra agencia, en la zona de 3 y 47, señaló que la expectativa es buena, aunque muchos turistas todavía esperan para definir sus vacaciones. “Lo que pasa muchas veces es que, cuando empiezan a ver los precios que piden en la Costa Atlántica o en el sur argentino, Brasil pasa a ser una opción”, señaló.

Los destinos más consultados en esta agencia son Búzios y las playas del sur brasileño. También hay interés por República Dominicana. En el país, Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura suman consultas.

En enero, una semana en Búzios cuesta desde 1.500 dólares (poco más de 2,2 millones de pesos) por persona, con vuelos, traslados y alojamiento con desayuno. Río de Janeiro parte desde los 1.300 dólares (casi dos millones de pesos) y Canasvieiras y Jurerê, desde los 1.200 dólares (ronda el 1.800.000 de pesos).

En tanto, una semana en Bariloche con desayuno cuesta desde $1.500.000 por pasajero.

Una semana en Brasil puede costar casi lo mismo que vacacionar en la Patagonia