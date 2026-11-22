Con el verano cada vez más cerca, Brasil vuelve a competir con la Costa Atlántica bonaerense. El tipo de cambio le da un empujón. El dólar, que rondaba los 4,97 reales a fines de octubre, pasó a 5,78 el 17 de noviembre y cerró la semana a 5,93.

A esas cotizaciones de referencia, US$1.000 equivalían a 4.970 reales a fines de octubre y a unos 5.930 en la última rueda de la semana en Brasil. La diferencia se siente al comer afuera, hacer las compras o contratar una excursión.

Distintos operadores turísticos reconocen que las consultas por Brasil crecieron de manera notoria. El movimiento alcanza a destinos clásicos como Florianópolis, Camboriú, Bombinhas y Búzios, y también a Pipa, donde operadores locales ya registran reservas para enero.

El interés argentino venía de antes del movimiento cambiario. Entre enero y agosto de 2026, Brasil recibió 2,24 millones de visitantes procedentes de la Argentina, su principal mercado turístico internacional. En ese período, el país vecino registró 6,45 millones de llegadas del exterior, según datos de Embratur, el Ministerio de Turismo y la Policía Federal brasileña.

FLORIANÓPOLIS, CUÁNTO CUESTA ALQUILAR CERCA DEL MAR

Florianópolis sigue siendo un clásico entre los argentinos, con precios que cambian según el balneario y la distancia a la playa. De acuerdo con un relevamiento sobre avisos de alquiler temporario para el verano de 2027, un departamento para dos personas ubicado a menos de 300 metros del mar cuesta, en promedio, US$100 por noche. A más de 600 metros, el valor baja a US$75.

Para una familia o un grupo de seis personas, los valores promedio son de US$220 por noche cerca de la playa y de US$160 en las propiedades más alejadas. A esas tarifas, 14 noches cuestan US$3.080 y US$2.240, respectivamente. Caminar unas cuadras más puede representar una diferencia de US$840 en alojamiento.

Canasvieiras e Ingleses siguen siendo las zonas más elegidas por los argentinos. Pero también se observa un interés creciente por Jurerê, Jurerê Internacional y Joaquina. Las consultas de argentinos por estos destinos también superan las del año pasado.

Entre los avisos relevados, en Canasvieiras había departamentos para dos personas por US$105 y US$128 la noche. En la zona de Jurerê y Jurerê Internacional, una unidad para dos se ofrecía a US$208 y otra, sobre la playa, a US$429. Las tarifas corresponden al alojamiento completo y pueden variar según las fechas, la disponibilidad y los cargos de cada plataforma.

BOMBINHAS Y BÚZIOS, OTRAS OPCIONES PARA COMPARAR

En el centro de Bombinhas, un departamento para dos promedia US$120 cerca del mar y US$75 a más de 600 metros. Para seis personas, las referencias son de US$210 y US$140 por noche, respectivamente.

En Búzios, los alquileres para seis promedian US$270 cerca de la playa y US$160 en las propiedades más alejadas. Para ese grupo, dos semanas junto al mar cuestan, en promedio, US$840 más en Búzios que en Bombinhas.

DE PIPA A MAR DEL PLATA, CUÁNTO CUESTA UN DÍA DE PLAYA

En Pipa, en el estado de Río Grande do Norte, aumentaron las consultas y las confirmaciones para enero. Según los valores que se manejan, un almuerzo con carne, pescado o pollo y bebida cuesta menos de 40 reales, unos $10.000 argentinos. Un servicio de playa para cuatro personas, con sombrilla, mesa, sillas, reposeras y bebidas, ronda los 100 reales por día, menos de $30.000.

En Mar del Plata, una sombrilla cuesta entre $20.000 y $25.000 por día en los balnearios más económicos y desde $30.000 en los de precio intermedio. En Playa Grande, el Balneario 12 ofrece una carpa para seis personas por $80.000 y cobra $20.000 por el estacionamiento diario. En el mismo parador, una porción de rabas con cerveza para dos sale $30.000.

DEL SUPERMERCADO A LA MESA

También hay diferencias en algunos productos de consumo diario. En un supermercado de Florianópolis, el litro de leche costaba el equivalente a $1.400 argentinos, frente a $2.400 en una sucursal de Mar del Plata. La docena de huevos rondaba los $3.350 en la ciudad brasileña y los $4.500 en la bonaerense. El kilo de tomates, en tanto, se conseguía a $3.000 en Florianópolis y a $4.300 en Mar del Plata.

En Río de Janeiro, una comida de tres pasos para dos personas, con bebida incluida, rondaba los $55.000 argentinos. Un capuchino en Copacabana costaba unos $2.900. En Fortaleza, un plato de carne o pescado con bebida se conseguía por alrededor de $8.000 por persona en un local económico.

Frente a este panorama, la ventaja cambiaria se concentra en la gastronomía, las compras, las excursiones y otros servicios que se pagan en reales. Los pasajes y los hoteles, que suelen cotizarse en dólares, mostraron pocos cambios.

Un departamento con cocina o un hotel con desayuno permite aprovechar los precios locales durante la estadía. A la hora de comparar el costo total con la Costa Atlántica, el traslado, la cantidad de noches y la ubicación del alojamiento siguen siendo los rubros que más pueden mover la cuenta.