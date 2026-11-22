Ocho de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemática en la Secundaria. Una cuenta que no cierra o un problema que no encuentran cómo empezar puede generar frustración. Pero dos alumnos del Colegio Nacional de La Plata no exhiben esos problemas. Tanto es así que brillaron en la Olimpíada Matemática Argentina. Felices por su rendimiento, aceptaron la consulta de este diario sobre el punto de vista que tienen con respecto a ese cuadro de dificultades y también proponen una salida: pensar, probar caminos, equivocarse y volver a intentar.

Antonio Strejilevich Badenes y Sofía Pazos Fernández brillaron en la fase final 43ª Olimpiada Matemática Argentina que se desarrolló en La Falda, Córdoba, la semana que pasó. Antonio obtuvo el título de Campeón Nacional Compartido en el segundo nivel, mientras que Sofía recibió una mención en el primero.

Todo empezó mucho antes para Antonio: “Me empezó a gustar desde cuarto grado, cuando tenía nueve años y asistía a la escuela San Simón”, contó. Lo de la matemática venía ya en la familia. Paula, su mamá apuntó que sus dos hermanos mayores ya habían participado de la Olimpíada y ahora el más chico de cuatro hermanos también interviene. En abril, Antonio ya había sido seleccionado para integrar el equipo argentino de la Olimpíada Internacional, que compitió en Shanghai, China.

En La Falda, el joven platense atravesó dos jornadas de pruebas. El primer día sintió que otros participantes habían logrado mejores resultados y llegó nervioso a la segunda instancia. Sin embargo, pudo resolver todos los problemas. El anuncio de los premios tuvo una confusión y no supo de inmediato que había obtenido el título. “Estaba muy contento, agradecido por los que me entrenan, por el colegio”, recordó.

Antonio sostiene que las olimpíadas ponen en juego, sobre todo, la creatividad. “La gente tiene miedo a esas cosas y entonces le tiene miedo a las olimpiadas de matemática. Pero no sé si es tanto de esas cosas, sino más de creatividad que de hacer cuentas todo el tiempo”, explicó. Su preferida es la combinatoria, porque muchas veces la solución depende de encontrar una idea original.

El campeón contó que las pruebas se vuelven más complejas a medida que avanza de instancia y que, en ocasiones, una respuesta aparece recién en el último minuto.

Para prepararse, considera importante practicar y conocer herramientas. Mencionó las desigualdades y la geometría para reconocer relaciones y visualizar un enunciado.

La materia que no es imposible

Sofía también encuentra en la resolución de problemas el atractivo principal de la materia. “La matemática de la escuela normalmente resulta fácil, pero en las olimpíadas se vuelven más difíciles a medida que cambia de nivel”. Cuando se enfrenta a un ejercicio, primero intenta identificar qué le están preguntando, cuáles son las incógnitas y qué información tiene disponible. Después busca traducir esos datos a un lenguaje matemático, por ejemplo mediante una ecuación, para empezar a trabajar sobre una posible respuesta.

Su vínculo con la disciplina empezó cuando tenía unos siete años, al comenzar la primaria. “Se me da muy bien y siempre me gustó desde que soy chiquita”, contó. Para quienes sienten que matemática es una materia imposible, recomienda practicar con ejercicios similares a los de una evaluación, leer la teoría de cada tema y sostener el hábito de estudio. “Tener constancia, no darse por vencido nunca, es lo que más importa”, resumió.

Según datos de Argentinos por la Educación, el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años no llega al nivel 2, el mínimo que define la OCDE. En el promedio de los países de la OCDE ese porcentaje es del 35%. Con respecto a su futuro, Antonio proyecta “estudiar la Licenciatura en Matemática y después para ser profesor”. Para quienes hoy se traban frente a una cuenta o una consigna, consideró que el primer paso quizá no sea saber todas las fórmulas, sino estimular la curiosidad.

Otro platense premiado

Matías Agustín García, de la Escuela Benito Lynch, obtuvo el tercer premio en el Nivel 1 de la Olimpíada Argentina de Astronomía también desarrollada en Córdoba. La distinción fue otorgada en el certamen organizado por el Observatorio Astronómico y la Facultad de Astronomía y Geofísica de la Universidad Nacional Córdoba junto al Conicet.