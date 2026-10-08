Bronca por nuevo corte de luz de Edelap en La Plata: "Una noche a oscuras"

Un nuevo corte de luz de Edelap, este jueves, volvió a poner en jaque a los vecinos de La Plata. Esta vez, las quejas fueron por interrupciones en las zonas del Hospital San Martín y en el barrio de La Loma. Los afectados reclamaron por la prolongación de la escasez de energía y consignaron que pasaron la noche a oscuras.

Uno de los puntos críticos fue la zona de 1 y 71. Según consignaron usuarios afectados, "se cortó la luz a las 23 horas del miércoles y esta mañana todavía seguíamos a oscuras". "Realizamos reclamos a Edelap y después de varias horas esta mañana vimos que estaban los operarios en la cuadra", afirmaron. "Seguramente en el transcurso de la mañana recuperaremos el servicio, pero ya pasaron muchas horas", lamentaron desde el barrio.

Otro sector que padecía la falta de electricidad era la cuadra de 36 entre 17 y 18. En este caso "el corte se produjo a las 7 y desde entonces estamos a oscuras". "Por ahora desde la empresa no nos dijeron nada, pero esperamos que el servicio retorne cuanto antes", afirmaron desde una vivienda alcanzada por la interrupción.

De esta forma, persisten los cortes de luz en la Ciudad en medio de los reclamos de los vecinos de distintos barrios por las falencias que se registran a diario con el servicio a cargo de Edelap.

Mientras tanto, en el marco de tareas de mantenimiento la Distribuidora tiene previsto una serie de interrupciones en la Región para este jueves 8 de octubre:

de 8 a 12 hs. sobre 42 de 8 a 9, La Plata.

de 8 a 15 hs. en la zona de 508 de 18 a 19, Gonnet.

de 8 a 14 hs. en la zona del Barrio La Dolly 1; en la zona de El Trébol a Suárez y de Los Indios a Ramírez, Brandsen.

de 9 a 17 hs. en la zona de 5 a 10 y de 62 a 65, La Plata.

de 9 a 15 hs. en la zona de 10 a 14 y de 44 a 46, La Plata.

de 15 a 21 hs. en la zona de 62 a 66 y de 25 a 30, La Plata

