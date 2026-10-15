BTS en La Plata: comenzó el armado del escenario en el Estadio Único

El predio del Estadio Unico Diego Armando Maradona ya refleja la magnitud del espectáculo que ofrecerá la banda surcoreana BTS los próximos . En el centro del campo de juego, sobre una extensa plataforma protectora, el personal técnico despliega un intenso operativo logístico para erigir la estructura principal del show.

Las imágenes difundidas muestran enormes grúas de alto tonelaje en plena labor, encargadas de elevar las pesadas columnas y vigas metálicas que conformarán el esqueleto del escenario.

El diseño, planificado para brindar una experiencia inmersiva de 360 grados, ocupa una porción significativa de la superficie, con la imponente torre central y las plataformas laterales en pleno proceso de ensamblaje.

Decenas de operarios provistos de cascos y arneses de seguridad trabajan sin descanso, incluso a varios metros de altura sobre plataformas elevadoras, para ajustar cada pieza de esta compleja obra de ingeniería.

Los autoelevadores se desplazan constantemente por el predio cerrado para distribuir las numerosas cajas y materiales necesarios para completar este colosal montaje, que promete superar las instalaciones vistas en espectáculos internacionales previos.

¿CÓMO SERÁ EL ESCENARIO DE BTS?

El escenario que BTS llevará a La Plata tiene un diseño imponente que combina tecnología, arquitectura y referencias a la cultura de Corea del Sur. La estructura tiene forma de X y cruza el campo de juego. Vista desde el aire, reproduce la bandera surcoreana: el círculo central remite al Taegeuk, símbolo del yin y el yang, mientras que las cuatro pasarelas que se extienden hacia las tribunas representan los trigramas que lo rodean.

Las dimensiones y los requerimientos técnicos de la estructura permiten dimensionar la complejidad del montaje. Según datos publicados por el diario surcoreano Chosun Biz, la torre principal alcanza los 14,7 metros de altura y la plataforma central tiene 17 metros de ancho. Para el debut del espectáculo en Corea del Sur, en abril, participaron más de mil técnicos provenientes de diez países.

La gira Arirang está prevista hasta marzo de 2027 con 88 funciones en estadios de Asia, América, Europa y Oceanía. Antes de que empezara ya había agotado sus 41 fechas en Norteamérica y Europa, con casi 2,4 millones de entradas vendidas.