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BTS en La Plata: generó un impacto económico de $53.000 millones y más de 130.000 personas conocieron la Ciudad

El informe del Observatorio de Datos Productivos analizó el movimiento que dejaron los tres shows de la banda surcoreana en el Estadio Único. El impacto económico para la Ciudad se estima en unos $25.000 millones y el 96% de los asistentes llegó desde otros puntos del país y del exterior

Por Redacción

Los tres shows de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona dejaron un fuerte movimiento turístico y económico en La Plata. Según un informe del Observatorio de Datos Productivos, elaborado junto al Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP, más de 160.000 personas asistieron a los recitales del 21, 23 y 24 de octubre, con un gasto total estimado en $53.000 millones, sin contar el valor de las entradas.

El relevamiento señala que el 96% de los asistentes eran visitantes, mientras que apenas el 4% residía en la ciudad. Además, más de 130.000 personas conocieron La Plata por primera vez: unas 113.000 llegaron desde 21 provincias argentinas y otras 17.000 viajaron desde 11 países de Latinoamérica.

El impacto económico directo para la ciudad se estima en alrededor de $25.000 millones, a partir del movimiento generado en distintos rubros vinculados con la actividad turística, como alojamiento, gastronomía, transporte y recreación.

Turistas, excursionistas y noches de alojamiento

El informe distingue entre turistas, que pernoctaron al menos una noche en la ciudad, y excursionistas, que asistieron sin alojarse. De acuerdo con las estimaciones, los recitales convocaron a más de 48.000 turistas y 107.000 excursionistas.

La estadía promedio de los visitantes fue de 3,5 noches. Entre quienes se alojaron en la ciudad, el 73% eligió hoteles, según el relevamiento.

En cuanto al gasto, el promedio estimado por turista fue de $700.000, mientras que el de los excursionistas alcanzó los $93.000. La suma de esos consumos explica el impacto total calculado en $53.000 millones, que no incluye el dinero destinado a la compra de entradas.

El estudio también registró que el 77% de los visitantes contrató servicios de transporte y que, además de asistir a los recitales, parte del público realizó actividades recreativas, paseos por la ciudad, visitas a museos y salidas nocturnas.

Los números reflejan el alcance que tuvo la llegada de BTS a La Plata, con miles de personas que viajaron desde distintos puntos de Argentina y países de la región. Además del movimiento alrededor del estadio, la convocatoria se extendió a hoteles, comercios y servicios turísticos, en uno de los acontecimientos musicales de mayor convocatoria del año en la ciudad.

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