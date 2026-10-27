BTS en La Plata: generó un impacto económico de $53.000 millones y más de 130.000 personas conocieron la Ciudad

Los tres shows de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona dejaron un fuerte movimiento turístico y económico en La Plata. Según un informe del Observatorio de Datos Productivos, elaborado junto al Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la UNLP, más de 160.000 personas asistieron a los recitales del 21, 23 y 24 de octubre, con un gasto total estimado en $53.000 millones, sin contar el valor de las entradas.

El relevamiento señala que el 96% de los asistentes eran visitantes, mientras que apenas el 4% residía en la ciudad. Además, más de 130.000 personas conocieron La Plata por primera vez: unas 113.000 llegaron desde 21 provincias argentinas y otras 17.000 viajaron desde 11 países de Latinoamérica.

El impacto económico directo para la ciudad se estima en alrededor de $25.000 millones, a partir del movimiento generado en distintos rubros vinculados con la actividad turística, como alojamiento, gastronomía, transporte y recreación.

Turistas, excursionistas y noches de alojamiento

El informe distingue entre turistas, que pernoctaron al menos una noche en la ciudad, y excursionistas, que asistieron sin alojarse. De acuerdo con las estimaciones, los recitales convocaron a más de 48.000 turistas y 107.000 excursionistas.

La estadía promedio de los visitantes fue de 3,5 noches. Entre quienes se alojaron en la ciudad, el 73% eligió hoteles, según el relevamiento.

En cuanto al gasto, el promedio estimado por turista fue de $700.000, mientras que el de los excursionistas alcanzó los $93.000. La suma de esos consumos explica el impacto total calculado en $53.000 millones, que no incluye el dinero destinado a la compra de entradas.

El estudio también registró que el 77% de los visitantes contrató servicios de transporte y que, además de asistir a los recitales, parte del público realizó actividades recreativas, paseos por la ciudad, visitas a museos y salidas nocturnas.

Los números reflejan el alcance que tuvo la llegada de BTS a La Plata, con miles de personas que viajaron desde distintos puntos de Argentina y países de la región. Además del movimiento alrededor del estadio, la convocatoria se extendió a hoteles, comercios y servicios turísticos, en uno de los acontecimientos musicales de mayor convocatoria del año en la ciudad.