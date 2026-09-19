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La Región

Buen tiempo este sábado en La Plata, pero anticipan lluvias y tormentas para el domingo

Por Redacción

La jornada se presentará con cielo algo nublado y temperaturas agradables. El cambio de condiciones llegará mañana, con probabilidad de chaparrones y tormentas durante la tarde.

La ciudad de La Plata tendrá este sábado una jornada de buen tiempo, con cielo algo nublado y un ambiente fresco a templado. Según el pronóstico, las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 23 grados, en una jornada ideal para realizar actividades al aire libre.

Durante el día se esperan vientos leves del noreste, que acompañarán el desarrollo de una jornada sin precipitaciones previstas.

Domingo con lluvias y tormentas

El panorama cambiará durante el domingo, cuando se prevé un aumento de la nubosidad y la posibilidad de chaparrones y tormentas hacia la tarde.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima será de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24 grados. Si bien la mañana podría comenzar con cielo parcialmente nublado, las condiciones tenderán a desmejorar con el correr de las horas.

De esta manera, los platenses deberán estar atentos a la evolución del tiempo para el cierre del fin de semana, especialmente durante la tarde del domingo, cuando se concentra la probabilidad de precipitaciones.

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