Buscan regular el alquiler de los taxis en La Plata

En el marco de una crisis económica que impacta de lleno sobre el transporte de pasajeros en La Plata, el sector de los taxis de La Plata se prepara para dar una nueva discusión en el ámbito legislativo municipal. Uno de los gremios plantea legalizar y regular el alquiler de taxis para “evitar el abuso de algunos propietarios que cobran casi 80.000 pesos por día a choferes que necesitan trabajar y hay jornadas en las que hacen 14 horas de trabajo y quedan debiendo al dueño del vehículo”.

El Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata, encabezado por el dirigente gremial Juan Carlos Berón, anunció el lanzamiento de dos proyectos de ordenanza orientados a reconfigurar las reglas del juego del sector: la legalización y regulación tarifaria del alquiler de vehículos, por un lado, y la prohibición explícita de las aplicaciones digitales de transporte, por el otro.

La primera de las iniciativas apunta a saldar una discusión de larga data dentro del rubro: la situación contractual de quienes manejan un taxi sin ser titulares de la licencia. Según estimaciones del propio gremio, cerca del 60 por ciento de los automóviles que circulan actualmente por las calles de La Plata bajo el régimen de taxi corresponden a unidades alquiladas. Sin embargo, este esquema de comercialización no cuenta hoy con un marco normativo municipal que lo respalde de manera formal, lo que deja la fijación de las tarifas del canon diario a libre criterio de los propietarios o administradores de flotas, conocidos en el ambiente como “troperos”.

Desde la conducción sindical denuncian que las exigencias económicas actuales resultan insostenibles para la masa laboral de choferes. Según expuso Berón, un conductor debe abonar hoy hasta 75.000 pesos diarios solo por el alquiler del vehículo, a lo que se suman entre 10.000 y 12.000 pesos de combustible. De este modo, la inversión previa de un chofer alcanza aproximadamente los 87.000 pesos por jornada laboral antes de registrar sus primeros ingresos netos.

“Hay días en los que los choferes terminan la jornada debiendo dinero. Se ven obligados a trabajar hasta 14 horas seguidas lejos de sus casas para intentar cubrir los costos básicos antes de llevar algo a sus hogares”, advierten desde el sector gremial.

La propuesta del sindicato busca replicar el modelo vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde la práctica del alquiler de unidades está contemplada y regulada por normativa. La intención central del proyecto es que la Municipalidad de La Plata declare legal el arrendamiento de taxis y asuma la potestad de fijar un tope para la tarifa diaria de alquiler.

Desde la entidad gremial consideran que un monto regulado justo rondaría actualmente entre los 40.000 y 45.000 pesos diarios. Según sus proyecciones, con un gasto total cercano a los 55.000 o 57.000 pesos (sumando el combustible), el negocio continuaría siendo rentable para la inversión del titular de la licencia y permitiría al trabajador asegurar un ingreso razonable en jornadas de duración normal.

Las jornadas de los taxistas es de entre 10 y 14 horas diarias, lo que ya conlleva un sacrificio cada vez mayor por menor rentabilidad, principalmente para los choferes del sector, según apuntaron distintas fuentes.

La magra recaudación diaria más los costos que conlleva tener el auto en las calles jaquea la actividad, que tiene competencia con los remises y aplicaciones.