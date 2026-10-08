Buscan un costoso implante perdido en una escuela de La Plata

La pérdida ocurrió durante la jornada de ayer dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria Número 11, situada en la calle 12 y 68. El aparato extraviado corresponde a un implante modelo Q-70 y pertenece a Jazmín, alumna que asiste a segundo grado durante el turno de la mañana.

Eleonora, madre de la menor, detalló las características del equipo y expresó su sorpresa por el episodio. “El implante va con una vincha que lleva dos gomitas, es super raro de la manera que se le pudo haber caído, porque va bien agarrado. Si se cayó uno se tendría que haber caído el otro”, explicó.

La familia atraviesa un momento de profunda angustia por el valor del dispositivo y por la salud de la niña. Según relató su entorno, Jazmín asiste a sesiones de fonoaudiología desde sus seis meses de vida y “todavía no sabe hablar bien”, comentó su mamá. Ante esta situación, la mujer evidenció su enorme preocupación por la pérdida. “Nos costó tanto pero tanto conseguir los implantes, que esto sinceramente nos dolió profundamente”, agregó.

“Solo nosotros sabemos cuánto luchamos para que IOMA autorizara la compra”, comentó Eleonora. A su vez, remarcó las dificultades financieras para reponer el elemento: “Los implantes vienen de afuera y todo se paga en dólares, más de 100 salieron en su momento. No me quiero imaginar lo que puede estar hoy en día”.

Quienes logren encontrar el dispositivo o posean información útil sobre su paradero deben comunicarse con Eleonora al número 2216558836 o con Luis al 2214408402.