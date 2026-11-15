Cada vez más platenses chequean su salud con la inteligencia artificial o en las redes sociales

El dolor aparece y, casi al mismo tiempo, se enciende la pantalla del celular. Una búsqueda en Google, un video de TikTok, la experiencia de alguien que atravesó síntomas parecidos o una consulta a ChatGPT. En minutos, una molestia que hasta hace pocos años llevaba directo al consultorio puede convertirse en una larga lista de posibles diagnósticos, explicaciones y tratamientos. Algunos tranquilizadores. Otros, capaces de disparar una preocupación todavía mayor.

La escena se repite, con variantes, en una sociedad que incorporó la búsqueda de información sanitaria a sus hábitos cotidianos. Las redes sociales se volvieron una fuente de consulta, mientras que la inteligencia artificial abrió una nueva posibilidad: cargar síntomas, resultados de laboratorio o informes médicos y pedir una explicación en lenguaje sencillo, sin tener que esperar meses por un turno o desembolsar el costo de una consulta médica cada vez más cara.

Lucía tiene 27 años, es diseñadora gráfica y reconoce que su primera reacción ante un síntoma suele ser buscar en internet. “Busco en Google o en TikTok. Me aparecen médicos que explican enfermedades, videos sobre síntomas y experiencias de otras personas”, cuenta.

Hace poco, un dolor abdominal la llevó a profundizar esas búsquedas.

“ME AYUDA PARA ORDENAR LAS DUDAS”

“Terminé encontrando desde explicaciones bastante razonables hasta diagnósticos alarmantes. También le pregunté a ChatGPT porque quería entender mejor algunas posibilidades. Sé que no puedo tomarlo como un diagnóstico, pero a veces te ayuda a ordenar las dudas y saber qué preguntarle al médico”.

Su experiencia sintetiza una transformación que los profesionales observan en los consultorios, donde los pacientes ya no llegan sólo con síntomas, sino también con diagnósticos y hasta tratamientos posibles.

Claro que el fenómeno no se manifiesta igual en todas las especialidades ni en todos los grupos de edad. Diego Barés, especialista en clínica médica y dislipemia, advierte que las consultas motivadas por información obtenida en redes aumentaron, aunque todavía no representan un cambio significativo en su práctica cotidiana.

“Tal vez el fenómeno podría darse, sobre todo, en grupos etarios jóvenes que tienen más accesibilidad e interpretación del contenido de las redes sociales”, aclara el médico.

Entre los temas que más aparecen en esas conversaciones menciona la prevención de distintos tipos de cáncer, los trastornos del sueño, la vacunación y los nuevos tratamientos para la diabetes, la hipertensión y la obesidad.

“EXPLICAR CLARO PARA GANAR CONFIANZA”

Barés aclara que no suele recibir pacientes que presenten un diagnóstico elaborado por inteligencia artificial, aunque sí llegan con sugerencias o información que encontraron por su cuenta. Para él, la clave está en el diálogo. “Yo suelo explicar siempre a mis pacientes la patología que padece, de la manera más precisa, con idioma simple y de la manera más pedagógica posible. Eso sirve muchísimo para ganar su confianza”.

También considera que el impacto de estas herramientas puede ser positivo o negativo. Una respuesta automática puede ayudar a comprender una indicación o convencer a alguien de realizarse un estudio que antes rechazaba. Pero también puede recomendar un tratamiento inadecuado para una persona en particular, cuyos antecedentes y condiciones clínicas requieren una evaluación profesional.

Marcelo tiene 52 años, trabaja como empleado administrativo y encontró en la inteligencia artificial una manera de entender sus análisis de sangre. Cuando recibió los resultados, algunos valores estaban fuera de los parámetros de referencia. Y recurrió a ChatGPT.

“USÉ CHATGPT PARA PREPARAR PREGUNTAS”

“Me sirvió para llegar a la consulta con el médico con algunas preguntas preparadas. También consulté por una medicación que me habían indicado. Lo que tengo claro es que una cosa es entender un informe y otra muy distinta es que alguien te diga qué tenés. No dejaría un tratamiento ni cambiaría una dosis por lo que me responda una aplicación”, dice.

La diferencia entre obtener información y poder interpretarla es, precisamente, uno de los puntos sobre los que insisten los profesionales. Carlos Vizioli, especialista consultor en clínica médica, define a la inteligencia artificial como “una biblioteca universal y un asistente documental”, pero advierte que el juicio clínico sigue siendo una atribución humana.

“LA WEB NO TIENE CRITERIO MÉDICO”

“El paciente aporta síntomas, datos de laboratorio e imágenes y busca obtener un diagnóstico de enfermedad y/o su tratamiento. El diagnóstico médico certero no es la suma de síntomas, sino que requiere de criterio médico (interrogatorio y examen físico) que hoy por hoy una web no puede realizar”, sostiene.

Con 48 años de profesión, Vizioli reivindica el conocimiento acumulado sobre cada paciente, la escucha y el diálogo como herramientas que ninguna plataforma puede reproducir. “La confianza en la relación médico paciente, ganada generalmente en el tiempo, es lo que desmitifica lo falso”, afirma.

Y agrega una experiencia que considera central en su trabajo: “Si yo reviso el resultado de un estudio o análisis, no tendrá que ir a buscar respuestas en una red, que no sabe nada de él ni de su historia”.

EN DESVENTAJA

La preocupación por la desinformación no se limita a las respuestas que ofrece la inteligencia artificial. Las redes sociales multiplicaron la circulación de contenidos sobre enfermedades, dietas, suplementos, tratamientos estéticos y medicamentos, muchas veces presentados como soluciones sencillas a problemas complejos.

La dificultad está en distinguir quién informa, con qué formación y sobre qué evidencia. Un guardapolvo, una cantidad importante de seguidores o un testimonio emotivo pueden construir una apariencia de autoridad que no necesariamente tiene respaldo científico.

Barés es contundente al respecto: “Absolutamente todos los temas que constituyen la salud de un individuo -como unidad bio-psico-socio-espiritual- es abordada de manera inescrupulosa y vergonzante en cualquier red social”.

El médico considera que la comunidad profesional enfrenta una desventaja frente a los influencers y creadores de contenido sin formación sanitaria. Por eso, también utiliza sus propias redes para divulgar información sustentada en estudios clínicos. “La considero (bien aprovechada) una herramienta sumamente útil”, explica.

Carlos Vizioli también advierte sobre los oportunistas que, desde las redes, se presentan como referentes y recomiendan dietas, suplementos o tratamientos alternativos sin sustento. En ese escenario, la confianza construida a lo largo de los años adquiere un valor especial.

“CON LOS HIJOS NO SE ARRIESGAN”

La pediatría ofrece un ejemplo particular de esa relación médico-paciente. Ricardo Emmerich, pediatra de 81 años, sostiene que los padres atraviesan una situación de angustia especial cuando sus hijos se enferman y necesitan respuestas rápidas. Por eso, considera que la disponibilidad del profesional puede evitar que recurran a búsquedas que, en lugar de tranquilizarlos, aumenten su preocupación.

“Si el pediatra les contesta permanentemente, como yo, que incluso lo hago si estoy en la playa sin decirles que estoy de vacaciones, los padres no van a recurrir a la inteligencia artificial ni a cualquier sitio de internet para preguntarle por lo más importante que tienen en sus vidas”, explica.

Emmerich recuerda que el miércoles feriado recibió más de doce llamados. Ante cada consulta, cuenta, comienza por preguntar por los síntomas y desde cuándo se manifiestan. “Uno le va preguntando; hace anamnesis, por los síntomas, desde cuándo los tiene, para tratar de solucionarlo. Si vemos que es complicado, le ordenamos que vayan a la guardia o se hagan determinados análisis”.

Su mirada también está atravesada por una forma de ejercer la medicina que considera cada vez menos frecuente. “La voz del pediatra es sagrada para los padres”, afirma. Y agrega que desde que hay diagnósticos por imágenes, se recurre más a eso y se ha deshumanizado la atención.

“Antes éramos mucho más semiólogos o clínicos. Ahora, si te duele la cabeza te mandan a hacer una tomografía”, sostiene.

Eduardo Manuel Escudero, cardiólogo con más de medio siglo de trayectoria, observa el fenómeno desde otra perspectiva. Sus pacientes, en general, llevan muchos años de seguimiento y no suelen plantearle lo que encuentran en internet. Sin embargo, reconoce que la velocidad de los cambios tecnológicos atraviesa también la práctica médica.

“La inteligencia artificial, con su simplicidad parece que se nos hace amiga, pero creo que nos invade”, reflexiona.

Escudero advierte que la incorporación de herramientas digitales también puede interferir en la consulta. Hoy los resultados de laboratorio y los estudios por imágenes llegan directamente al teléfono o a una computadora, y el profesional debe dedicar parte del encuentro a recuperar archivos, ingresar contraseñas o buscar información que antes el paciente llevaba impresa. Para él, ese cambio no es menor: puede restar tiempo al diálogo y a la evaluación clínica.

SEXOLOGÍA: COMBATIENDO MITOS

Las redes, sin embargo, no son solamente un espacio de desinformación. También pueden acercar a los profesionales a personas que, por vergüenza o prejuicios, no se animan a consultar.

Germán Estévez, médico sexólogo clínico, encontró en las plataformas digitales una oportunidad para hablar de temas que todavía generan incomodidad. En su especialidad, asegura, nueve de cada diez pacientes llegan a través de las redes sociales.

“Me volqué a comunicar en redes porque la gente busca información allí todo el tiempo, y es una oportunidad para que la sexología llegue a la sociedad. Son temas que a veces dan vergüenza y creo que también ayudo a derribar prejuicios o mitos”, explica.

Su estrategia consiste en elaborar videos breves, con preguntas que puedan interpelar a cualquier persona y explicaciones accesibles. Pero también conoce los riesgos de ese territorio. “Hay muchísimo contenido engañoso circulando en redes y es muy difícil de combatir, además de peligroso, porque una información incorrecta puede generar falsas expectativas o hacer que la gente se automedique”.

En su consultorio encuentra, por ejemplo, jóvenes que llegan preocupados por su desempeño sexual después de compararse con las escenas de la pornografía. También observa la influencia de quienes promocionan preparados con testosterona o tratamientos hormonales sin una indicación adecuada.

“Veo también muchos coaches en redes, que los incitan a consumir, por ejemplo, preparados con testosterona que no necesitan. Lo mismo sucede con el chip en las mujeres, no hay suficiente evidencia científica”, advierte.