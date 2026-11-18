La disminución de la natalidad en Argentina comienza a tener consecuencias cada vez más visibles en el sistema educativo y genera preocupación entre los colegios privados. Frente a la pérdida sostenida de alumnos y el incremento de los costos de funcionamiento, las instituciones analizan alternativas para sostener sus estructuras, entre ellas las fusiones, las alianzas estratégicas y la optimización de recursos.

El escenario fue uno de los ejes del último Congreso Nacional de Educación organizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que reunió a más de 400 representantes de establecimientos educativos de todo el país. Allí se discutieron las proyecciones demográficas y las medidas necesarias para evitar que la reducción de estudiantes termine afectando la continuidad de las instituciones.

Las cifras anticipan un panorama complejo. Según las proyecciones presentadas durante el encuentro, para 2030 Argentina tendrá una caída del 27 por ciento en la matrícula del nivel primario, equivalente a 1,2 millones de alumnos menos en comparación con los registros de 2023. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, se estima que el nivel inicial perderá unos 100.000 estudiantes entre 2024 y 2027.

“Frente a esta realidad es necesario repensar los desafíos. Las instituciones privadas deben adaptarse, generar alianzas, evaluar fusiones y optimizar recursos para evitar que la caída de la matrícula impacte negativamente en su funcionamiento”, sostuvo Flavio Pinto, presidente de AIEPA.

El fenómeno está directamente relacionado con la transformación demográfica del país. La reducción de los nacimientos durante los últimos años ya comenzó a sentirse en los jardines maternales y de infantes, y posteriormente se trasladó a los primeros grados de la primaria. La tendencia continuará avanzando hacia los niveles superiores durante los próximos ciclos lectivos.

El demógrafo Rafael Rofman, quien presentó un diagnóstico sobre la evolución poblacional y sus consecuencias en las aulas, advirtió que las instituciones ya pueden anticipar cuántos estudiantes ingresarán a primer grado en 2030 y cuántos llegarán a la secundaria en 2037.

“La caída de la natalidad no va a parar, aunque es probable que encuentre un equilibrio o se estabilice”, explicó el especialista. En ese sentido, consideró que el nuevo escenario también representa una oportunidad para reformular el sistema educativo y la formación docente, con especial atención a la calidad de la enseñanza.

¿Sólo mínimo de 20 alumnos por aula?

Desde AIEPA, Martín Zurita, director ejecutivo de la entidad, describió la situación como una amenaza para el funcionamiento de numerosos establecimientos. A la disminución de alumnos se suman los costos fijos que deben afrontar las instituciones, independientemente de la cantidad de estudiantes que concurran a sus aulas.

El dirigente señaló que esta combinación ya provocó el cierre de colegios en los últimos años y obligó a otros a revisar sus estructuras. El desafío, explicó, no se limita a los jardines de infantes y las escuelas primarias, sino que alcanzará también a la educación secundaria y terciaria.

Uno de los puntos que genera mayor discusión es la normativa vinculada con los aportes estatales. Zurita cuestionó la exigencia de mantener un mínimo de 20 alumnos por grado para acceder a determinadas subvenciones y planteó la necesidad de revisar esos criterios frente a una realidad demográfica diferente.

“¿Sigue teniendo lógica imponer un mínimo de 20 alumnos por grado para sostener una subvención del Estado, cuando estamos frente a un fenómeno demográfico mucho más amplio?”, planteó.

Entre las alternativas que se analizan aparecen las fusiones entre establecimientos, los acuerdos para compartir infraestructura y gastos operativos, la reorganización de los cursos y la incorporación de nuevas propuestas educativas. También se mencionó la posibilidad de ampliar la oferta hacia la educación de adultos y la formación continua.