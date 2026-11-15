Caída en la venta de insumos de construcción

En octubre el Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, exhibió un descenso de 3,53% mensual desestacionalizado y una baja de 9% interanual.

En los primeros diez meses de 2026 las empresas del Grupo Construya despacharon al mercado interno una cantidad de productos 2,3% inferior a la del período enero-octubre de 2025.

“Las ventas de insumos disminuyeron en octubre y cumplieron cinco meses de caídas consecutivas, acumulando una caída de 3,6% anual en los primeros diez meses del año. La normalización de las condiciones macroeconómicas y la recuperación del crédito están siendo más lentas que lo que esperábamos meses atrás. No obstante, desde Construya creemos que las perspectivas a mediano plazo continúan siendo positivas para la inversión residencial, en la medida que el crecimiento de la superficie autorizada para construir se plasme en obras”, se informó desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el mencionado Grupo: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: Acerbrag, Peisa, Ferrum S.A., Parexklaukol S.A., Cambre S. A., entre otras firmas.

Desde Construya se consideró que el ISAC (Índice Sintético de la Actividad de la Construcción) que hizo publicó el Indec “está referido al mes de septiembre de 2026, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de octubre 2026”.

En los primeros días del mes se informó desde el organismo nacional que la actividad de la construcción registró en el país una marcada recuperación durante septiembre, impulsada por un crecimiento interanual del 5,1%. Con ese resultado, el acumulado del período enero-septiembre consolida una variación positiva del 1,3%, se indicó.

Siempre según los datos oficiales, el desempeño del sector a lo largo del año muestra un saldo favorable, con cinco meses de subas -donde marzo marcó el pico con un 12,5%- frente a cuatro meses de retrocesos, entre los que sobresale la caída de julio (-4,5%).

En la comparación mensual contra agosto, el rubro experimentó su incremento más alto en lo que va del año, al anotar una suba del 7,8%, superando el registro de mayo (6%), se detalló.