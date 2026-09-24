Calendario para anotarse en colegios de la UNLP

El 28 de septiembre comenzarán las inscripciones a los colegios secundarios de la Universidad Nacional de La Plata para los alumnos egresados de la primaria Anexa. Quienes provienen de otros colegios ajenos a la UNLP se podrán anotar desde el 5 de octubre.

La inscripción al nivel inicial y la primaria de la escuela Anexa se llevará a cabo desde el 5 al 23 de octubre.

La inscripción se realizará mediante el sistema SIPECU (página web: www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar), según informaron en la prosecretaría de Pregrado de la UNLP.

Una vez cumplimentada la planilla correspondiente y durante el período de inscripción, se le asignará el número de sorteo, previa verificación, explicaron.

Señalaron en la UNLP que es responsabilidad de las familias corroborar que la pre inscripción aparezca como aceptada. Si se encuentra observada, deberá comunicarse con la Oficina de Alumnos de cada Institución, antes del cierre de la inscripción.

El sorteo de vacantes se realizará el 3 de noviembre, en la Sala del Consejo Superior, (calle 7 Nº 776, Edificio del Rectorado, 1º piso) y de acuerdo al siguiente esquema: Escuela Graduada “Joaquín V. González”: 9 horas; b) Liceo “Víctor Mercante”: 10 horas; c) Colegio Nacional “Rafael Hernández” Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad y Bachillerato de la Educación Secundaria Básica: 10.30 horas: d) Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”: 11.15 horas.

ENERGÍA Y SUSTENTABILIDAD

Quienes aspiren a ingresar a primero, segundo y tercer año del Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad de la sede de Gonnet del Colegio Nacional “Rafael Hernández” deberán efectuar una preinscripción en el período comprendido entre el 5 al 23 de octubre. Las autoridades de esta sede del Colegio pueden habilitar un segundo período de inscripción, sólo si quedan vacantes disponibles.

Sólo podrán aspirar al ingreso a primer año del Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad del Colegio Nacional de 495 entre 15 y Camino Centenario quienes están cursando el sexto año de la educación primaria en los siguientes colegios primarios, asignados por un criterio de “inclusión territorial y arraigo zonal”: Escuela Nº 12 “Dr. Victoriano E. Montes”; Escuela Nº 14 “Justina Ocampo de West”; Escuela Nº 17 “Luis Castells”; Escuela Nº 18 “Julián Aguirre”; Escuela Nº 25 “Coronel Manuel Dorrego”; Escuela Nº 29 “Joaquín Castellanos”; Escuela Nº 30 “Teresa Pucciarelli”; Escuela Nº 32 “Arturo Seguí”; Escuela Nº 34 “Celia Ceballos de Heredia”; Escuela Nº 36 “Dr. Carlos Luis Spegazzini”; Escuela Nº 38 “Joaquín V. González”; Escuela Nº 44 “Elvira González Goizueta”; Escuela Nº 67 “Dr. Enrique V. Galli”; Escuela Nº 68 “Juan Hipólito Vieytes”; Escuela Nº 69 “Humberto D ́Amelio”; Escuela Nº 80 “Profesora María Elena Altube”; Escuela Nº 84 “Maximio S. Victoria”: Escuela Nº 89 “Juan Zorrilla de San Martín”; Escuela Nº 92 “América”; Escuela Nº 117 “Luis Piedrabuena”; Escuela Nº 123 “Estados Unidos del Brasil”; Escuela Nº 24 “Luis Ricome de Husson”; Escuela Nº 75 “Dr. Antonio P. Quijano”; Escuela Nº 81 “Manuel B. Gonnet”; Escuela Nº 93 “John F. Kennedy”.