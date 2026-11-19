Una vecina de la zona Oeste registró en un video el riesgo que implica caminar de noche por la calle 185, desde la avenida 66 en dirección hacia 73 y 189, en el límite entre las localidades de Los Hornos y Lisandro Olmos. Ante la ausencia total de alumbrado público y la falta de veredas, los vecinos deben desplazarse sobre una calzada sumamente deteriorada y utilizar la linterna de sus teléfonos celulares para advertir su presencia a los vehículos que circulan por el sector.

Durante la filmación, la damnificada mostró la oscuridad absoluta del corredor de quintas, donde el único resplandor proviene de las luces de los autos y las motos que pasan a escasos metros. “Los autos pueden pasar tranquilamente y no me ven si no tengo alguna luz o algún traje que me puedan identificar”, advirtió la frentista al iluminar el asfalto agrietado.

En su descargo, la mujer manifestó su preocupación por el peligro constante al que se exponen los transeúntes del barrio y reclamó una intervención inmediata. “Me pueden chocar tranquilamente, la verdad no sé cómo todavía no hubo alguna muerte. Quien se encargue, por favor, de poner luces en la ciudad de La Plata, Los Hornos y Olmos, hágase cargo”, concluyó.