Vecinos de la localidad de Gorina atraviesan una situación desesperante debido al estado crítico de la calle 141 entre 472 y 477, limite con Gran Bell, la cual se encuentra totalmente intransitable. El conflicto se agravó recientemente cuando un tractor municipal ingresó para remover un vehículo que había quedado encajado, pero la intervención agravó aún más los daños en la traza y dejó el camino inaccesible para los frentistas.

Ante esta emergencia, los damnificados acudieron a la delegación local en busca de asistencia, aunque la respuesta oficial incrementó el malestar en la comunidad. Esta falta de recursos y respuestas concretas deja a los residentes en total desamparo frente a los problemas cotidianos del barrio.

Los frentistas aseguran que hacen reclamos todas las semanas en la delegación municipal de Gorina, por ese motivo, piden una pronta solución para reparar la calzada, garantizar la conectividad de la zona y brindar una solución definitiva a un problema que afecta la circulación diaria.