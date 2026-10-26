Vecinos de la zona norte manifestaron su profunda preocupación y malestar por el deplorable estado en el que se encuentran las calles 18 de 532 a 530 y los tramos de 531 entre 17 y 18. La traza vial presenta roturas profundas e intransitables, una problemática que se ve agravada de forma constante por el intenso flujo vehicular generado por la cercanía de la estación de servicio ubicada en 532 y 17 y los recitales que se realizan en Estadio Diego Armando Maradona. Aseguran que las calles "están destrozadas".

Los frentistas señalaron que la situación se vuelve insostenible para la circulación diaria de automóviles y peatones, afectando la seguridad vial. Según expresaron con indignación, el pavimento afectado fue financiado y construido en su momento por los propios vecinos con un "gran sacrificio económico", por lo que consideran injustificable la falta de respuestas y de tareas de mantenimiento por parte de la comuna.

Ante este escenario de abandono, los habitantes afectados exigen una pronta intervención del municipio para la ejecución inmediata de trabajos de bacheo y pavimentación.