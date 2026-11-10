El mal estado de la infraestructura urbana genera preocupación cotidiana entre los frentistas. A través de un nuevo reclamo, los habitantes de la zona de 139 entre 63 y 64, y de 63 desde 143 hasta 136, compartieron registros visuales para evidenciar el abandono vial y pedir respuestas concretas.

La problemática no solo se reduce a la presencia de cráteres e imperfecciones, sino también a la ejecución de los trabajos de bacheo previos. Según remarcaron los propios afectados, las intervenciones terminan generando lomos de burro deformes que perjudican la circulación vehicular y deterioran aún más los automóviles que transitan a diario por el barrio.