El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que esta semana tendrá temperaturas elevadas similares a las que marcaron el termómetro los últimos siete días, y que no hay lluvias a la vista. Además, el organismo del tiempo precisó que la temperatura rondará los 30 grados algunos días e incluso que llegarían a los 33 el fin de semana.

En ese sentido, para hoy lunes está previsto que inicie con cielo algo a mayormente nublado, vientos del noroeste cambiando al oeste y las marcas térmicas irán de los 13 a los 29 grados.

Mañana martes tiene pronosticado comenzar con cielo mayormente nublado, vientos del oeste rotando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 17 y los 28 grados. Ya hacia la noche el cielo estaría despejado.

Para el miércoles se espera cielo ligeramente a algo nublado y vientos del noreste cambiando al sudoeste, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 25. Por su parte, el jueves tiene previsto cielo algo nublado, vientos del noroeste y las marcas térmicas irán de los 12 a los 27 grados. Y, el viernes se anuncia cielo algo nublado, vientos del norte y los termómetros se ubicarán entre los 17 y los 29 grados.

En tanto, el sábado se espera cielo algo nublado y vientos del norte, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 31; y el domingo será el día más caluroso de toda la semana, con un pronóstico de 33 grados y cielo parcial a mayormente nublado.