Este domingo 29 de noviembre, a partir de las 12, el Centro de Fomento y Cultura Circunvalación invita a familias, amigos y vecinos a celebrar su 99° aniversario en la Biblioteca Popular Dr. Nicolás Avellaneda.

“Nos reunimos a celebrar casi un siglo de una historia que comenzó allá por 1927, cuando un grupo de vecinos soñó con construir un espacio para su comunidad y sentó las bases de lo que sería el primer Centro de Fomento de Villa Elvira”, compartieron desde el club.

Se añadió que “falta apenas un año para el centenario. Un siglo de sueños, de esfuerzo, de trabajo silencioso y de compromiso con Villa Elvira”.

El almuerzo tiene una tarjeta que cuesta 45.000 pesos y contará con show en vivo a cargo de Jorge Vázquez . El menú incluye matambre a la pizza con papas al natural, chorizo, morcilla, asado, vacío y helado de postre. La carta no incluye bebida.

Las entradas pueden reservarse y abonarse hasta las últimas horas de este sábado comunicándose con Guillermina, Secretaria General, al 2214188701.