En vísperas de las Fiestas, el Banco de Alimentos de La Plata (BALP) lleva adelante una nueva edición de “Navidad Compartida”, una campaña solidaria que busca unir el tradicional obsequio de fin de año con el compromiso social.

Según explicaron desde la organización, la iniciativa consiste en la venta de cajas navideñas diseñadas por el reconocido artista plástico Milo Lockett.

Con cada compra se genera un impacto equivalente a 50 platos de comida, lo que permite sostener las tareas de rescate y distribución de alimentos que el BALP realiza durante todo el año.

Para esta edición, se ofrecen dos alternativas con diferentes productos.

dos propuestas

La Caja Estándar, con un valor de 40.000 pesos, incluye: un pan dulce con chips, un budín marmolado, un paquete de maní con chocolate, un turrón de maní con miel, un paquete de garrapiñada, un postre, una botella de vino y una de sidra.

La Caja Premium tiene un valor de 70.000 pesos y contiene un pan dulce con chips, un budín marmolado, un budín de limón con semillas de amapola, un paquete de maní con chocolate, un turrón de maní con miel, almendras, un postre, un turrón de almendras, garrapiñada, un espumante y una sidra.

Ambas cajas llevan impresa una ilustración que realizó el artista Milo Lockett.

Para pedidos superiores a 20 cajas, el envío está incluido dentro del radio de La Plata. También se podrán retirar en la sede de la organización, previa coordinación.

Las consultas y reservas pueden realizarse a través de Instagram, en @bancoalimentariolp; y WhatsApp, a través del 221 438 3737.

beneficio impositivo

Además, quienes realicen donaciones podrán acceder a un beneficio impositivo que permite deducirlas del Impuesto a las Ganancias, hasta el límite del 5% de la ganancia neta del ejercicio, conforme al régimen reconocido por ARCA y las condiciones aplicables.