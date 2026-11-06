Campanazo y pantalla en la Catedral: así recibirá La Plata al Papa León XIV

La ciudad de La Plata tendrá este domingo un particular gesto de bienvenida al papa León XIV. La Arquidiócesis local invitó a todas las comunidades parroquiales y templos a hacer sonar sus campanas durante diez minutos para recibir al Santo Padre, en una iniciativa que busca expresar alegría, comunión y esperanza.

La convocatoria establece que el repique comenzará a las 16.30, momento en el que, según informó la Arquidiócesis, el Papa tocará suelo argentino. De esta manera, las campanas de las iglesias sonarán de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad y la región.

A través de un mensaje dirigido a las comunidades religiosas, la Iglesia platense llamó a participar de este gesto colectivo para recibir al líder de la Iglesia católica.

Un gesto de bienvenida desde los templos

La iniciativa busca que cada parroquia y comunidad pueda sumarse desde su propio lugar, en una señal de acompañamiento y celebración ante la llegada del sucesor de Pedro.

"Unámonos como Iglesia para recibir al Sucesor de Pedro y hacer sentir, desde cada comunidad, la alegría de su visita", expresaron desde la Arquidiócesis.

Así, durante diez minutos, el sonido de las campanas se convertirá en el protagonista de una convocatoria religiosa que buscará unir a las distintas comunidades de La Plata en una misma bienvenida al papa León XIV.