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Caos de tránsito en el centro de La Plata por obras en avenida 7

Los trabajos comenzaron este jueves desde temprano y generaron complicaciones para los automovilistas y el transporte público en una zona de intenso movimiento del centro platense. Obreros municipales realizan tareas sobre el asfalto.

Por Redacción

Un corte de tránsito y complicaciones para circular se registraron este jueves por la mañana en pleno centro de La Plata, a raíz de una serie de obras sobre el asfalto de avenida 7, entre las calles 46 y 47.

Los trabajos comenzaron desde temprano y estuvieron a cargo de obreros municipales, que desplegaron maquinaria y herramientas sobre la calzada para realizar tareas de reparación y mantenimiento de la carpeta asfáltica.

La interrupción de la circulación generó demoras y obligó a los conductores a buscar caminos alternativos para atravesar ese sector de la ciudad. La situación también repercutió en el tránsito de una zona muy concurrida, por donde circulan diariamente numerosos vehículos y distintas líneas de colectivos.

Las imágenes registradas durante la mañana mostraron la presencia de maquinaria pesada, trabajadores y vehículos detenidos a la espera de poder continuar su recorrido.

Por el momento, los automovilistas debieron circular con precaución y tener en cuenta las restricciones en ese tramo de avenida 7 mientras avanzaban las tareas.

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