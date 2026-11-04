Un grupo de taxistas y trabajadores del transporte lleva adelante este miércoles una protesta frente a la Municipalidad de La Plata, con un corte sobre calles 11 y 12, entre 51 y 53. "No es una guerra entre personas, es para que haya equilibrio", sostienen. Mantienen reuniones los referentes dentro del edificio municipal.

La manifestación se desarrolla en la puerta del Palacio Municipal y genera complicaciones para la circulación vehicular sobre los alrededores de Plaza Moreno.

El reclamo está vinculado a la situación que atraviesa el transporte, en medio de la preocupación del sector por el avance de las aplicaciones de viajes, el incremento de los costos de funcionamiento y las regulaciones municipales que alcanzan a la actividad.

En uno de los puntos, los propietarios y choferes de taxis reclaman extender de 10 a 18 años la antigüedad permitida para los vehículos habilitados, ante las dificultades económicas para renovar las unidades. También solicitan facilidades para el reempadronamiento, la desinfección y la renovación del registro profesional, incluso para quienes no cuentan con libre deuda.

El sector advierte que cada vez se pierden más habilitaciones porque muchos trabajadores no pueden afrontar el recambio de los automóviles. A esto se suman jornadas laborales de hasta 12 horas, bajas recaudaciones y alquileres de unidades que superan los 80 mil pesos mensuales, sin contar el combustible.

Mientras los taxistas reclaman mayores controles sobre Uber, DiDi y Cabify, los conductores de aplicaciones también exigen respuestas oficiales y una instancia de diálogo para avanzar en una regulación de la actividad.

Además, pidieron suspender durante 120 días los operativos de fiscalización municipal mientras se desarrolla esa instancia de debate. Según manifestaron, todavía no recibieron una respuesta formal al planteo presentado en septiembre.