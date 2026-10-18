Capital Chica celebró sus 90 años en Los Hornos con una gran fiesta y presencia de autoridades

El Centro de Fomento Cultural y Deportivo Capital Chica celebró anoche su 90º aniversario con un encuentro que reunió a autoridades políticas, funcionarios y representantes de distintas instituciones de Los Hornos y sus alrededores.

La celebración se realizó en la sede de la institución, ubicada en 66 entre 156 y 157, donde participaron integrantes de escuelas, clubes y organizaciones de la zona, en una jornada que puso en valor la trayectoria de una entidad ligada al crecimiento y la identidad de la comunidad.

El aniversario fue una oportunidad para reconocer el recorrido del club a lo largo de nueve décadas, su función social y el trabajo de quienes contribuyeron a sostener sus actividades y ampliar su propuesta deportiva y cultural.

Actualmente, Capital Chica cuenta con una decena de disciplinas deportivas y mantiene su actividad como un espacio de encuentro para chicos, jóvenes y adultos. Su presencia en el barrio lo convierte en una institución importante para la vida cotidiana de Los Hornos.

Una historia que comenzó en 1936

La trayectoria del Centro de Fomento Cultural y Deportivo Capital Chica comenzó el 15 de octubre de 1936, cuando un grupo de jóvenes que jugaba al fútbol decidió organizarse para participar formalmente en torneos.

La fundación tuvo lugar en un almacén de ramos generales situado en 66 y 173, donde aquellos primeros impulsores dieron el paso inicial para crear una institución que, con el tiempo, se convertiría en un referente deportivo y social de la zona.

Desde entonces, Capital Chica atravesó distintas etapas de crecimiento y consolidación, acompañando a generaciones de vecinos y ampliando sus actividades más allá del fútbol.

A 90 años de aquel comienzo, el club mantiene su espíritu de pertenencia y demuestra su capacidad para afrontar nuevos desafíos, con una propuesta que combina deporte, cultura y participación comunitaria.