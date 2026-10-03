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A días de cumplir 90 años

Capital Chica renovó en forma parcial su comisión

Por Redacción

El club Capital Chica (66, 156 y 157) de Los Hornos tuvo el proceso de renovación parcial de autoridades en el que quedó confirmado como presidente Walter Franceschini y se sumó el vecino Carlos Benotto como vicepresidente segundo, en reemplazo de Nazareno Fanelli, quien pasa a ocupar un lugar en el jurado de honor, se informó desde la entidad.

Además, se sumaron colaboradoras y colaboradores jóvenes, en su mayoría padres y madres de deportistas y del ámbito educativo; además de alcanzar prácticamente la paridad de género en el armado de su lista (49% de mujeres), una de las prioridades de esta nueva gestión, se detalló.

“Estamos muy contentos del resultado de esta asamblea, porque como lo marcan sus balances, Capital Chica sigue creciendo, sigue sumando gente joven, ha reconocido a mujeres que colaboran incansablemente para el club ubicándolas en lugares importantes dentro de la nueva comisión directiva”, evaluó Franceschini. El club que cuenta con una biblioteca, un Jardín y una escuela Primaria, celebrará sus 90 años el 17 de octubre. Se prepara una fiesta para 300 invitados.

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