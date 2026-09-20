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La Región

Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy domingo 20 de septiembre

Por Redacción

Tras la última jugada sin ganadores, el Cartonazo del diario EL DIA duplicó su pozo y ahora se juega por $2.000.000. La ronda semanal arrancó con la entrega de la tarjeta el pasado jueves y estos días siguen saliendo la tanda de números:

Es así que la expectativa volvió a instalarse entre miles de lectores. Como se dijo, el tradicional Súper Cartonazo no tuvo ganador en la última jugada y el pozo de un millón de pesos quedó vacante, por lo que la nueva edición sumó otro millón para quienes logren completar los 15 aciertos del cartón. La novedad llega apenas unos días después de que Alejandro Darío Roldán, un joven de 23 años de Villa Montoro, rompiera una larga racha de acumulados al quedarse con un premio de $6 millones. Repartidor de una aplicación y estudiante del Profesorado de Educación Física, contó que destinaría el dinero a ahorrar junto a su novia para comprar un terreno, una historia que alimentó el entusiasmo de quienes cada semana siguen el juego.

Cómo jugar al Cartonazo

El Cartonazo forma parte de una tradición instalada desde hace años entre los lectores del diario. Cada jueves, la tarjeta con 15 números, del 00 al 89, se entrega con la edición impresa, mientras que desde el viernes y hasta el martes se publican los números para controlar los aciertos tanto en el diario como en el sitio web. El plazo para presentar una tarjeta ganadora vence los martes a las 17 en la sede de EL DIA, ubicada en diagonal 80 Nº 815. Si aparece más de un ganador, el premio se divide en partes iguales; si no hay ninguno, el pozo vuelve a crecer, como ocurrió esta vez. Con la recompensa duplicada, la nueva ronda promete renovar las ilusiones de quienes cada semana esperan que la combinación de números termine cambiándoles la vida.

En los kioscos de la Ciudad, el juego mantiene un público fiel que conserva la costumbre de revisar cada publicación diaria antes del cierre de la ronda. La mecánica, simple y sin cambios, alimenta la expectativa hasta el último número. Si el pozo de $2 millones tampoco encuentra dueño, volverá a acumularse para la siguiente edición, una dinámica que históricamente convirtió al Cartonazo en uno de los clásicos más esperados por los lectores platenses.

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