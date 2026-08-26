$5.000.000: el Súper Cartonazo volvió a quedar vacante y enciende sueños en la Región

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante otra vez y ahora acumula un premio de 5 millones de pesos para la próxima ronda.

La nueva tarjeta estará disponible junto a la edición impresa de este jueves.

Desde el viernes, hasta el próximo martes se publicarán los números que podrían traer la suerte y los millones para encarar alguna mejora en casa, un viaje o un agasajo para la familia o los amigos.

Jugar al Súper Cartonazo es sencillo. Los nuevos cupones presentan 15 números entre el 00 y el 89. Luego, a partir de la jornada del viernes, hay que cotejar los números que están en el cartón con los que se publican en la edición impresa del diario y en el sitio web eldia.com.

El participante que llene el cupón con todos los números, debe presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA, Diagonal 80 Nº 815, con el cartón y el DNI para chequear los datos y acreditarse el pozo en juego.

En caso de que haya más de un ganador, el premio se reparte en partes iguales.

Durante los últimos años, el Súper Cartonazo ya repartió premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana y de ese modo han tenido la alegría de ganar y destinar el dinero con diferentes objetivos. Están quienes juegan como parte de la tradición familiar con el diario y quienes se sumaron a la comunidad de lectores en el último tiempo.