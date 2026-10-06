Casa Sandra pide volver a operar en el edificio de 7

Tras el derrumbe ocurrido el pasado 28 de agosto, el edificio de calle 7 entre 45 y 46 volvió a tener actividad, aunque de manera parcial. Allí retomaron sus tareas las oficinas de Estadística del Ministerio de Economía, mientras que el sector donde funciona la Casa Sandra Ayala Gamboa, que brinda asistencia a personas víctimas de violencia de género, todavía no pudo volver a funcionar. Desde la institución denunciaron que la situación constituye, en los hechos, un “desalojo” del espacio en el que trabajan desde hace más de una década.

“Nelly Gamboa y parte del equipo de trabajo de Casa Sandra Ayala Gamboa se encontraron con una situación angustiante al llegar al edificio de 7 entre 45 y 46. Luego de la espera para que el edificio, que hace ya casi dos meses sufrió un derrumbe, se reabriera, hoy finalmente volvió a funcionar, pero solo para el sector de Estadística del Ministerio de Economía y no así para la oficina que había sido asignada para el funcionamiento de Casa Sandra”, comunicaron desde la institución.

Según denunciaron, la oficina “no está en condiciones para funcionar normalmente y el mobiliario no fue devuelto. En los hechos, esto es una demostración de desalojo de un espacio que hace ya más de 10 años acompaña a personas que sufren violencia de género”.

Ante la consulta de EL DIA, una trabajadora de la Casa Sandra Ayala Gamboa aseguró que hasta el momento “no hay ninguna respuesta” oficial respecto de cuándo podrán regresar a su lugar de trabajo.

“La parte del Ministerio de Economía ya empezó a trabajar normalmente, pero la oficina de Casa Sandra no está en condiciones. Dejaron las cosas así y el mobiliario no está completo. Está muy lejos de estar en condiciones para trabajar”, concluyó.