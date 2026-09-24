Casa Unclan, histórico centro cultural de La Plata, cierra sus puertas tras 12 años de actividad

La Ciudad perderá uno de sus espacios artísticos a finales de este año. Casa Unclan cerrará sus puertas y el anuncio conmocionó a una enorme comunidad que lamentó la noticia confirmada a través de las redes sociales. Según indicaron sus impulsores, se trata de una "decisión largamente meditada. Un adiós y un hasta luego. Nos vamos pero pronto volvemos. Despedimos la casa, pero nace algo nuevo".

En el texto, anunciaron de forma directa: "La noticia es que Casa Unclan va a dejar de existir como espacio físico en diciembre de 2026". Allí, explicaron que, tras más de una década de actividad continua y catorce años desde la conformación del sello discográfico homónimo, el equipo siente la necesidad de explorar rumbos alternativos.

La organización subrayó las dificultades financieras: "Hay que decir bien claro lo difícil que es sostener el funcionamiento de un espacio cultural alternativo con el costo actual de los servicios y la caída del consumo". A su vez, confesaron: "Esta vez sentimos que la casa cumplió un ciclo y no queremos sobrellevar otra tormenta más".

En medio del comunicado, los responsables expresaron su enorme gratitud: "Agradecemos infinitamente a todxs lxs artistas que tocaron, pintaron, actuaron, leyeron sus poemas, expusieron sus obras, armaron ferias y movidas en estos 12 años".

Asimismo, lejos de representar una desaparición absoluta, anticiparon una reconversión integral. A partir del próximo año, la estructura operará como "Comunidad Unclan", enfocada en nuevos horizontes: "Vamos a seguir armando movidas, ferias, fiestas, fechas, festivales. Vamos a dejar de ocupar un espacio físico permanente, pero vamos a encarar nuevos desafíos de producción".

Por último, revelaron el destino del inmueble platense y aclararon que el lugar "será habitado por un nuevo proyecto, lo cual nos pone muy contentxs". Para la despedida definitiva, el recinto mantendrá sus puertas abiertas hasta el 20 de diciembre. Durante este tramo final, los organizadores invitaron a la comunidad a recorrer el espacio.