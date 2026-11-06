Casas y edificios emblemáticos abren sus puertas el fin de semana

El festival internacional de arquitectura y urbanismo “Open House” también se celebrará en La Plata este sábado 7 y domingo 8.
El evento abrirá de forma libre y gratuita las puertas más de 50 edificios emblemáticos de La Plata, casas privadas y espacios de alto valor patrimonial que habitualmente no son accesibles al público.
Abriran sus puertas: Casa Curutchet (53 Nº 318), Banco Provincia (7, 46 y 47), Casas Boulevard (Calle 30, entre 35 y 36), Rivadavia Seguros (7 y 47), Museo del Ladrillo (514 y 15), Edificio de Viviendas 941 (9 y 41); Edificio en Altura (41, 8 y 9); Casa 47 (47, 21 y 22); Obras Públicas ( 7, 58 y 59); Casa Pesci II (53, 5 y 6); Casa Mariani Teruggi (30, 55 y 56), Centro de Energías Renovables (Centenario, 505 y 508), Coliseo Podestá (10, 46 y 47), Palacio Mammoni (14 y 50), Edificio América (y y 50), Departamentos 29 (29, 37 y 38), Teatro Argentino (51, 9 y 10), Colegio Nacional (1 y 49), Reforma Cajas Articuladas (35, 4 y 5), Palacio Servente (Camino Belgrano, 523 y 524), Palacio Municipal (12, 51 y 53); Museo de Ciencias Naturales (Bosque), Casa en PH ( 5, 51 y 53), Casa de Río (56, 17 y 18), Edificio 5 Nº 522 (42 y 43), Casa Pájaro (529, 115 y 115 bis), Edificio Calle 5 (Calle 5, 46 y 47), Casa Estudio Paternosto (480 y 24), Nueva Sede CAFAR (13,48 y 49), rectorado UNLP (7, 47 y 48), Edificio Sergio Karakachoff (48, 6 y 7), La Escondida (17 y 474), Terrazas de Marín (15, 47 y 48), Casa de Río (21, 64 y 65), Anexo Cámara de Diputados (53, 8 y 9), Torre II (12, 53 y 54), Casa Saraví (527 y 10), Club Español (6 y 54), Reforma Cani (6, 36 y 37), Viviendas 472 (472, 17 y 19); H-Container (508 y 24); Edificio Wilde (Calle 5 y 49); Pasaje Dardo Rocha (50, 6 y 7); Residencia López Merino (49 y 12); Pabellón Experimental de Ladrillos (489, 18 y 20); Hotel Escuela Universitario (51, 8 y 9), Casa Almeida Curth (27, 489 y 491), Academia Forbici (50, 5 y 6), CAUBA UNO (10, 45 y 46); H-474 (474 y 19), Edificio de Viviendas y Locales (53 y 10), Colegio de Escribanos (13 y 47); Viviendas Toulousse (3, 524 y 525), Vivienda en Altura (45, 5 y 6), Casa E9 (9, 40 y 41); Hipódromo (44 y 115), Estadio Gimnasia (60 y 118), Estadio UNO (1 y 55), Viviendas «Ficus» (10, 32 y 33), y Cinco Casas (461 y 13b).
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