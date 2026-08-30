Casi la mitad de los hogares con adultos mayores no logra cubrir sus gastos

Las condiciones de vida de los adultos mayores se deterioraron durante los últimos dos años en la Argentina. El 46% de los hogares con personas de 60 años o más consideró que sus ingresos resultaban insuficientes, el porcentaje más elevado desde el inicio de la medición, en 2017.

El dato surge del informe Vivir y envejecer en contextos de desigualdad, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA).

El relevamiento, basado en información recopilada durante 2024 y 2025, mostró un agravamiento simultáneo de tres problemas: falta de ingresos, dificultades para acceder a la salud y crecimiento del malestar psicológico.

Los mayores niveles de vulnerabilidad se concentran en los sectores de menores recursos. En el estrato socioeconómico muy bajo, el 71,1% de los hogares con adultos mayores no consigue cubrir sus necesidades. La proporción alcanza al 55,2% en el nivel bajo, al 33% en el medio bajo y al 13% incluso entre los sectores medios altos.

La inseguridad alimentaria, entendida como la reducción de las porciones o la falta de comida, también avanzó: pasó del 12,3% entre 2017 y 2019 al 18,4% en 2024-2025.

Mientras el problema afecta al 1,1% de las personas mayores del estrato medio alto, llega al 39,1% entre las del nivel muy bajo. El riesgo es así más de 35 veces superior para quienes se encuentran en peores condiciones económicas.

Deudas, asistencia y problemas de vivienda

El 21,3% de los hogares dejó de pagar algún servicio público por falta de dinero. En los sectores más vulnerables, el porcentaje asciende al 39,4%.

Pese a que siete de cada diez hogares del estrato muy bajo registran ingresos insuficientes, solo el 42,4% recibe transferencias estatales o asistencia alimentaria. La cobertura general de estos programas entre las familias con personas mayores cayó del 30,6% durante la pandemia al 26,8% en el último bienio.

Las carencias también alcanzan a la vivienda. El 11,8% de los adultos mayores reside en inmuebles sin condiciones habitacionales adecuadas, cifra que trepa al 27,5% entre los sectores más pobres.

Además, el 25,2% carece de acceso adecuado al agua, el gas o el saneamiento. En el nivel socioeconómico muy bajo, el déficit alcanza al 49,3%.

Uno de cada tres recortó gastos de salud

El 35,2% de los hogares con adultos mayores postergó consultas médicas o dejó de comprar medicamentos por razones económicas. Se trata del porcentaje más alto de la serie y representa un incremento de casi diez puntos respecto de 2022-2023.

La dificultad llega al 55% entre las familias de menores recursos. Durante 2025, cerca del 74% de los afiliados utilizó el PAMI para realizar consultas y el 70% recurrió a la obra social para obtener medicamentos.

Aunque el 61,7% evaluó positivamente la atención médica, la conformidad con la cobertura de remedios descendió al 49,7%. Las valoraciones más negativas volvieron a concentrarse en los sectores vulnerables.

Crecieron la ansiedad, la depresión y la soledad

El nuevo material incorpora un dato especialmente significativo: el malestar psicológico entre los adultos mayores pasó del 19,5% al 34%. El indicador contempla niveles elevados de síntomas de ansiedad y depresión, no casos de deterioro cognitivo.

La brecha social vuelve a ser determinante. El problema afecta al 16% de los adultos mayores del estrato medio alto, al 24% del medio bajo, al 37,5% del bajo y a alrededor de la mitad de quienes integran el nivel muy bajo.

A ello se suma la soledad: durante 2025, el 16% de las personas consultadas manifestó sentirse sola. Los investigadores vincularon este cuadro con las privaciones económicas, la pérdida de vínculos y el debilitamiento de las redes sociales.

Ante este escenario, el informe planteó la necesidad de fortalecer los ingresos, ampliar el acceso a la atención médica y los medicamentos e impulsar políticas de salud mental y redes comunitarias de acompañamiento.