Casi la mitad de los platenses tienen deudas y más de 83 mil personas están en mora

Casi 83 mil personas tienen deudas en mora en La Plata, según los últimos datos del Mapa de la Deuda. En total, el partido registra 379.620 deudores, de los cuales 82.986 presentan atrasos en sus pagos.

El relevamiento muestra que el 21,86% de los deudores platenses está en mora, mientras que la tasa de mora alcanza el 16,62%. En ambos casos, los indicadores se encuentran por debajo del promedio de la provincia de Buenos Aires.

En cuanto al volumen de dinero involucrado, la deuda total de los platenses asciende a $1,66 billones, mientras que la deuda en mora alcanza los $276.365,57 millones.

Cuánto debe, en promedio, cada platense

Uno de los datos que sobresale del relevamiento es el monto promedio de las obligaciones financieras. La deuda promedio por deudor en La Plata llega a $4,38 millones, un valor que representa el 106,76% del promedio bonaerense.

Entre quienes se encuentran en mora, la deuda promedio asciende a $3,33 millones por persona, prácticamente en línea con el promedio provincial: representa el 99,33% de ese valor.

La ciudad concentra además el 5,38% del monto total de deuda registrado en la provincia y el 3,91% del monto de deuda en mora.

En términos de personas, La Plata representa el 5,04% de los deudores bonaerenses, mientras que los deudores en mora del partido equivalen al 3,93% del total provincial.

El dato de las financieras

El panorama cambia cuando se observa específicamente qué tipo de entidad otorgó los préstamos.

En el caso de las financieras, el 56,2% de los deudores platenses se encuentra en mora. Se trata de uno de los indicadores más elevados dentro de las distintas categorías de entidades y se ubica cerca del promedio bonaerense, que alcanza el 57,1%.

La tasa de mora de las financieras en la Provincia llega al 53,4%, por encima de la registrada en bancos públicos, bancos privados y fintech.

El relevamiento también muestra elevados niveles de incumplimiento en el sector comercial, que en territorio bonaerense presenta una tasa de mora del 56,8%.

La situación en la Provincia

Los datos corresponden al Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) y la Fundación Friedrich Ebert (FES) a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central.

En el conjunto de la provincia de Buenos Aires, la tasa de mora se ubica en torno al 22,9%, mientras que los deudores en mora representan el 28,02%.

El escenario se conoce en momentos en que el endeudamiento de los hogares bonaerenses volvió a quedar bajo la lupa y mientras avanzan en la Legislatura provincial distintas iniciativas vinculadas con las personas que tienen dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

En este último caso, el promedio bonaerense de la tasa de mora se ubica en el 53,4%, mientras que los deudores en mora llegan al 57,1%. Ambas cifras son peores que las registradas en julio, y lejos de las de abril, primer mes de registro (44,6% y 50,7%, respectivamente).

Entre los municipios que están por encima del promedio provincia aparecen Saavedra, (55,3%); Coronel Rosales (66,9%); Villarino (57,7%); Patagones (55,8%); Tres Arroyos (53,6%); Olavarría (55,3%); Tapalqué y Roque Pérez (60,8%); Alvear y Saladillo (65,3%); General Belgrano, General Pueyrredon, Zárate (57%), Morón (61%); Ensenada (59,8%); Tres de Febrero (58,8%); San Martín y Avellaneda (60,3%).

La morosidad crece fuera de los bancos

El escenario de las financieras forma parte de un cuadro más amplio de endeudamiento de los hogares bonaerenses.

En la Provincia, la tasa de mora general se ubicó en agosto en 22,9%, mientras que los deudores en mora representaron el 28,02%. Los niveles varían según el tipo de entidad.

Los bancos públicos presentaron una tasa de mora del 14,4%, mientras que en los bancos privados llegó al 25,2%. En las fintech, en tanto, alcanzó el 31,3%.

Uno de los sectores con mayor nivel de incumplimiento fue el comercial, con una tasa de mora del 56,8% en territorio bonaerense.

El problema viene acumulándose desde meses anteriores. Según el relevamiento, la tasa de mora del sector comercial aumentó seis puntos en julio, mientras que la proporción de deudores en mora pasó del 40,1% al 42,8%.

Los datos se conocen mientras en la Legislatura bonaerense avanzan distintas iniciativas vinculadas con el endeudamiento y las alternativas para aliviar la situación de las personas que acumulan dificultades para afrontar sus compromisos financieros.