El conocido compositor de tangos Marambio Catán escribió alguna vez estas palabras: “¡Oh! El gran Cruz Mateo, hijo de La Plata y que si se hiciera justicia a su talento, a sus condiciones de hombre, a su trayectoria artística, debiera tener en la Capital de la Provincia una calle o cualquier lugar que eternizara el nombre de Juan Cruz Mateo, como ejemplo para las generaciones futuras que se inquieten por las expresiones del espíritu”.

Ocurre que Juan Cruz Mateo (1904-1951) además de haber sido pianista en los tangos que Carlos Gardel grabó en sus películas filmadas en Francia, compuso tangos clásicos y fue también director de orquesta y más tarde un prestigioso pintor, que integró el grupo de los grandes maestros de la pintura platense. Casi nada del arte le resultó ajeno.

Nacido en Ensenada, Mateo, de pequeño, sintió inclinación por la pintura y la música. Estudió en la Academia de Bellas Artes bajo la dirección de Mariano Montesinos y en el Conservatorio Santa Cecilia, donde aprendió violín, violonchelo y piano, aunque no concluyó ninguna de las dos carreras.

Como músico debutó en septiembre de 1919, a los catorce años, en la Confitería París de La Plata, como violonchelista en la orquesta del bandoneonista Ángel Eladio Ramos (Ramito). Integraban la orquesta Natalio Porcellana en acordeón a piano, Fausto Frontera en violín, Primitivo Carrera en flauta y clarinete y Arturo Dallecio en piano.

A partir de 1924, incursionó en Buenos Aires, tocando el violín y el piano. Luego regresó al Bar Colón, donde participó nuevamente en la orquesta de Ponciano García hasta el final de la década, cuando se integró a las orquestas de Anselmo Aieta y Osvaldo Fresedo. Se radicó en París en 1931 y, al año siguiente, se vinculó a Carlos Gardel, acompañándolo en doce grabaciones y en el rodaje de tres de las cuatro películas que El Morocho filmó en Francia.

Curiosamente, dentro de la extensa discografía gardeliana, las mencionadas 12 grabaciones con Mateo fueron los únicos registros que realizó Gardel durante el año 1932. Los temas son los tangos “Mentira”, “Pan”, “Otario que andás penando”, “Por favor dejame”, “Sueño querido”, “Noches de Montmartre”, “Aquellas cartas”, “Sorpresa” y “Cara rota”, con la participación del piano de Juan Cruz Mateo y un violinista que podría ser Fernando Ibáñez Camallonga, o el catalán Joaquín Solsona, agregándose Julio Aramendi en vibráfono en el vals “Sueño de juventud”. Mateo y el guitarrista Rafael Iriarte (El Rata), lo secundaron en la canción “El rosal” y en la tonada “Mentiras”. Fue el pianista que más veces grabó con Gardel, superando a Rodolfo Biagi con 7 registros y a Alberto Castellanos con 6.

LAS PELÍCULAS

En septiembre de 1932 Juan Cruz Mateo volvió a trabajar con Gardel, en la filmación de las películas rodadas en Joinville, Francia. En Espérame Mateo lo secunda con su sexteto en “Me da pena confesarlo” y en “Criollita de mis amores”. En el cortometraje La casa es seria, Gardel canta “Recuerdo malevo”, con el acompañamiento de la orquesta de Mateo y en el film Melodía de arrabal, lo secunda en “Silencio” y “Melodía de arrabal”.

Cuando canta este tango por primera vez en la película homónima, Mateo lo acompaña con su sexteto, tocando el violín y, por último, en “Mañanita de sol”, a dúo con Imperio Argentina, Mateo ejecuta el piano.

Llevó al disco con Marambio Catán los tangos “Hacelo por la vieja”, “Dorita”, “Confesión”, “Dicen que dicen”, el vals “Palomita blanca” y el tango “Acquaforte”. Con Vega grabó “Ayer se la llevaron”, “Cartas de amor” y “No seas así”, con música del cantor y letra de Enrique Dizeo. También realizó grabaciones con los cantores Juan Carlos Marambio Catán y Julio Vega, y contó con una participación de Francisco Alfredo Marino, autor de El ciruja.