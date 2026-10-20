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Preocupación por el estado edilicio

Cayó mampostería en el Hospital San Martín

Por Redacción

Un desprendimiento de mampostería del techo en el sector de laboratorios del Hospital San Martín de La Plata obligó el lunes por la mañana a inhabilitar el área de estudios clínicos. Tras el episodio, que ocurrió en el establecimiento de avenida 1 y 70 y, según reportes de trabajadores de la salud, no hubo heridos, aunque advirtieron que pudo terminar en una tragedia.

La caída provocó daños en las instalaciones y dejó temporalmente fuera de servicio el sector.

El personal manifestó preocupación por las condiciones edilicias y sostuvo que, de haber habido pacientes o trabajadores debajo de la estructura, las consecuencias podrían haber sido graves.

Los empleados señalaron también que el deterioro no es nuevo y reclamaron reparaciones desde hace tiempo, en particular por filtraciones de agua que afectan al edificio.

Según diversas fuentes, los pedidos de intervención se remontan a más de tres años.

El hecho, remarcan en el centro de salud, volvió a poner el foco sobre el mantenimiento de los hospitales públicos bonaerenses y las condiciones en las que se expone a los pacientes que van a tratarse distintas afecciones.

Los trabajadores reclamaron respuestas y obras para prevenir nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad en el establecimiento.

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