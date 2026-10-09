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EMOTIVO ACTO EN LA CAPILLA DEL CENTRO DE SALUD

Cedieron la guarda de la loba capitolina al Hospital Italiano

LA ESCULTURA DE LA MÍTICA LOBA CAPITOLINA, LUPERCA / EL DIA

Por Redacción

En el Hospital Italiano se vivieron momentos de suma emoción este jueves, en un acto para celebrar la guarda de la escultura de la mítica loba capitolina, Luperca.

La escultura de bronce estará de ahora en más en el hall central del hospital de 51 entre 29 y 30.

En 1936, el Gobierno de Italia la obsequió a La Plata como tributo a la confraternidad entre ambas naciones. Tras diversas etapas de custodia, restauración y preservación, la Municipalidad dispuso cederla en guarda permanente al Hospital Italiano.

En el acto de ayer participaron el cónsul de Italia en La Plata, Dr. Pierluigi Schettino; autoridades, profesionales y trabajadores del hospital Italiano; representantes de distintas colectividades italianas; autoridades municipales encabezadas por el intendente Julio Alak.

El descubrimiento formal de la escultura recibió la bendición del presbítero Jorge Masuelli.

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