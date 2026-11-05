Ceguera por diabetes: realizarán controles gratuitos en La Plata

Las personas con diabetes podrán acceder este viernes 13 en La Plata a controles oftalmológicos gratuitos en el marco de una jornada destinada a detectar a tiempo lesiones en la retina que pueden comprometer la visión. La atención se realizará de 9 a 13 en el Instituto Oftalmológico Platense (calle 2 Nº 609, entre 44 y 45), donde se ofrecerá un examen de fondo de ojos sin costo y por orden de llegada.

La iniciativa forma parte de la 26ª Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), que se desarrollará simultáneamente en 127 centros públicos y privados de todo el país.

El control apunta principalmente a detectar la retinopatía diabética, una complicación que afecta los pequeños vasos sanguíneos de la retina por la exposición prolongada a niveles elevados de glucosa en sangre. Su evolución puede disminuir la visión, distorsionar las imágenes e incluso provocar ceguera si no se diagnostica y trata oportunamente.

Uno de los principales riesgos de esta enfermedad es que durante sus primeras etapas generalmente no presenta síntomas. De esta manera, una persona puede tener lesiones en la retina sin advertir ninguna alteración visual. La probabilidad de desarrollarla aumenta con los años de evolución de la diabetes y cuando existe un control inadecuado de la glucemia.

El examen consiste en un fondo de ojos, un procedimiento que permite al oftalmólogo observar la retina, la mácula y el nervio óptico. Para realizarlo, generalmente se aplican gotas que dilatan las pupilas y facilitan la visualización de las estructuras internas del ojo.

Al finalizar, el especialista informa al paciente sobre el estado de su salud visual y, si detecta alguna alteración, indica los estudios complementarios o tratamientos necesarios. La visión puede permanecer ligeramente borrosa durante aproximadamente una hora después del procedimiento, por lo que se recomienda no conducir vehículos en ese lapso.

Entre las complicaciones oculares vinculadas con la diabetes también se encuentra el edema macular diabético, que se produce cuando la mácula —la zona de la retina responsable de la visión central y de los detalles— se inflama y acumula líquido. Puede ocasionar visión borrosa, distorsiones y pérdida de agudeza visual.

A diferencia de otras manifestaciones de la enfermedad, este cuadro puede aparecer en distintas etapas de la retinopatía. "La particularidad del edema macular diabético es que puede estar presente en cualquier fase de la enfermedad. Si bien está dentro de la retina, se lo deja afuera de la clasificación de severidad de la retinopatía diabética dado que hay pacientes que lo desarrollan en estadios avanzados de la enfermedad, mientras que otros en etapas prematuras", explicaron los especialistas del IOP.

Las personas con diabetes también tienen mayores probabilidades de desarrollar cataratas a edades más tempranas y con una evolución más rápida que quienes no presentan la enfermedad.

La prevención resulta fundamental frente a una enfermedad que puede avanzar sin dar señales. Según datos de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD), alrededor de 4 millones de personas conviven con diabetes en la Argentina, aunque una proporción importante desconoce que la padece porque muchas veces no presenta síntomas evidentes.

Casi todos los pacientes diabéticos desarrollarán algún grado de retinopatía a lo largo de su vida. Sin embargo, los controles oftalmológicos periódicos y el diagnóstico temprano permiten prevenir o tratar oportunamente gran parte de las complicaciones visuales.

Las estadísticas de la campaña nacional refuerzan esa necesidad. Desde su puesta en marcha, en 1999, fueron atendidos casi 50.000 pacientes de manera gratuita. El 40% presentaba lesiones compatibles con retinopatía diabética, el 9% tenía formas avanzadas de la enfermedad y el 1% ya padecía ceguera por diabetes.

Por eso, los especialistas recomiendan realizar un examen de fondo de ojos al menos una vez al año, incluso cuando no existen molestias ni cambios en la visión.