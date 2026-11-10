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EGRESADOS DE LA UNLP

Celebraron los 50 años del título de abogados

En Gonnet se reunieron los profesionales para celebrar el 50º aniversario de abogados / EL DIA

Por Redacción

Los abogados egresados hace 50 años de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata se reunieron para celebrar este significativo aniversario.

El encuentro tuvo lugar en un salón de fiestas de Gonnet, donde 110 abogados compartieron un almuerzo cargado de emociones, alegría y recuerdos.

Cada conversación permitió revivir aquellos años universitarios, las experiencias compartidas y tantas vivencias que forman parte de una historia común.

Cincuenta años después de haber egresado, quedó demostrado que el paso del tiempo no puede borrar la hermandad, el cariño ni esa complicidad tan especial que nace del compañerismo y se fortalece a lo largo de los años.

La facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP fue el punto inicial de encuentro de una generación que, más allá del tiempo transcurrido y de los caminos recorridos, sigue unida por los mismos afectos y por una historia que los acompañará para siempre.

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