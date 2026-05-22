Celulares en las aulas: en el Colegio Nacional ya implementan lockers para guardarlos

El Colegio Nacional de La Plata implementó un sistema de lockers para celulares con el objetivo de reforzar la prohibición del uso de teléfonos durante las clases. La iniciativa, que comenzó este año, ya generó cambios en la dinámica escolar y, según aseguran desde la institución, tuvo un impacto positivo en la convivencia cotidiana.

La propuesta consiste en que cada curso cuente con un casillero de madera donde los estudiantes depositan sus celulares al ingresar al aula. Los dispositivos quedan guardados bajo llave por el preceptor y recién son devueltos al finalizar la jornada, salvo situaciones puntuales en las que un docente solicite su uso con fines pedagógicos.

Desde el establecimiento, que depende de la Universidad Nacional de La Plata, explicaron que la restricción ya figuraba en las normas informativas del año pasado, aunque su cumplimiento era parcial. “Durante los recreos los chicos seguían conectados al celular y casi no interactuaban entre ellos”, señalaron, al explicar por qué decidieron avanzar con una medida más estricta.

Menos pantallas y más interacción

Los lockers fueron instalados con apoyo económico de la cooperadora y del Centro de Ex Alumnos. Aunque al principio algunos estudiantes manifestaron cierta resistencia, aseguran que con el paso de las semanas la adaptación fue positiva y no hubo reclamos formales.

Entre los casos que surgieron al inicio, desde la institución recordaron el de una alumna de segundo año que pidió conservar el teléfono porque, según explicó, “no le gustaba hablar con chicos”, una reacción que reflejó el impacto del cambio en los hábitos escolares.

Las autoridades destacaron además que comenzaron a recuperarse dinámicas que se habían perdido dentro del aula. “Volvimos a pedir silencio. Antes estaban callados, pero porque tenían los celulares abajo del banco”, explicaron.

El efecto en la convivencia escolar

Desde el Colegio Nacional también remarcaron que la medida ayudó a reducir conflictos vinculados con redes sociales durante el horario escolar, incluidas amenazas o situaciones de hostigamiento digital.

“Como nada sucede vía web en horario de clases, el clima colegial se vive mucho más tranquilo. Nadie invade desde afuera durante esas horas”, señalaron.

La respuesta de las familias, agregaron, también fue favorable. “El primer día de clases, cuando anunciamos que los chicos no iban a tener celulares en el aula, los padres aplaudieron”, aseguraron.

Con este nuevo esquema, la comunicación con las familias volvió a funcionar de una manera más tradicional: durante el horario escolar —de 13 a 18—, cualquier contacto se realiza a través de las preceptorías o los teléfonos de dirección del colegio.